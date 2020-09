Chemnitzer FC - 1899 Hoffenheim: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co. - so wird der DFB-Pokal heute live übertragen

Der DFB-Pokal ist oft für eine Überraschung gut. Wie Ihr das Spiel Chemnitzer FC gegen 1899 Hoffenheim live seht, erfahrt Ihr hier in diesem Artikel.

Am Sonntag steht im das Duell zwischen dem Chemnitzer FC und der TSG 1899 Hoffenheim. Anstoß ist um 15.30 Uhr im Stadion - An der Gellertstraße in Chemnitz.

Der Chemnitzer FC musste in der abgelaufenen Saison mit dem Abstieg aus der abfinden. Im hart umkämpften Saisonendspurt war man zwar am Ende punktegleich mit dem FSV Zwickau, doch das schlechtere Torverhältnis sorgte dafür, dass Chemnitz in der neuen Saison eine Liga tiefer starten muss.

Einen versöhnlicheren Saisonabschluss hatte dagegen . Mit einem sechsten Rang hat sich die TSG direkt für die Teilnahme an der qualifiziert und wird sich diese Saison wieder international messen.

Wo das Spiel übertragen wird und wie Ihr Chemnitz gegen Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Chemnitzer FC gegen 1899 Hoffenheim live sehen: Die Begegnung im Überblick

Spiel: Chemnitzer FC vs. 1899 Hoffenheim

Chemnitzer FC vs. 1899 Hoffenheim Wettbewerb: 1. Runde, DFB-Pokal

1. Runde, DFB-Pokal Datum: Sonntag, 13. September 2020

Sonntag, 13. September 2020 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Stadion - An der Gellertstraße, Chemnitz

Chemnitzer FC gegen 1899 Hoffenheim live sehen: Die Übertragung des DFB-Pokals

Jedes Jahr aufs Neue stehen die Bundesligisten vor der Herausforderung, sich nicht von den vermeintlich schwächeren Teams aus dem Pokal werfen zu lassen. Das macht den Pokal-Wettbewerb in den ersten Runden aus. Damit Ihr die spannenden Duelle nicht verpasst und live mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr in den kommenden Abschnitten, wo die Partien live gezeigt werden.

Chemnitzer FC gegen 1899 Hoffenheim live im TV sehen: So geht's

Die Rechte an der Übertragung des DFB-Pokals teilen sich die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten mit dem Pay-TV-Sender Sky und Sport 1. Jedoch werden nur wenige Partien kostenlos im Free-TV gezeigt. Eine sichere Bank hingegen ist Sky. Der Pay-TV-Sender aus München konnte sich die Rechte an allen Spielen des DFB-Pokals sichern.

Demzufolge seht Ihr auch das Spiel Chemnitzer FC vs. 1899 Hoffenheim dort. Auf Sky Sport 7 HD beginnt die Übertragung um 15.15 Uhr, bevor um 15.30 Uhr Anstoß ist. Kommentator wird Kai Dittmann sein. Um das Spiel im TV live zu sehen, müsst Ihr jedoch Kunde bei Sky sein. Wie das geht und Informationen zu den aktuellen Angeboten, findet Ihr auf der Homepage.

Chemnitzer FC gegen 1899 Hoffenheim live im TV sehen: Die Konferenz auf Sky

Nicht nur ein Spiel sehen, sondern alle an diesem Sonntag. Das ist möglich mit der Konferenz, die bereits um 14.30 Uhr mit den Vorberichten beginnt. Begleitet werdet Ihr von Moderatorin Esther Sedlaczek auf dem Sender Sky Sport 2 HD.

Chemnitzer FC gegen 1899 Hoffenheim live sehen: Der DFB-Pokal im LIVE-STREAM

Neben der Übertragung im TV-Programm bietet Sky auch einen LIVE-STREAM an. So kommt das Spiel per Internet zu Euch nach Hause oder auch auf ein mobiles Gerät, wenn Ihr unterwegs seid. Sky bietet den LIVE-STREAM entweder per Sky Go an oder mit Sky Ticket. Welche Variante sich für Euch eignet, könnt Ihr in den nächsten zwei Abschnitten lesen.

Chemnitzer FC gegen 1899 Hoffenheim live sehen: Mit der Sky Go App nicht verpassen

Seid Ihr bereits Kunde bei Sky und bevorzugt statt des linearen TV-Signals die Übertragung per LIVE-STREAM? Dann ist Sky Go das Richtige für Euch. Denn mit der Sky Go App kommen Sky-Kunden in den Genuss des Programms von Sky ohne Zusatzkosten.

Ihr müsst nur die Sky-Go-App kostenlos herunterladen und Euch mit Euren Zugangsdaten einloggen. Hier seht Ihr die gleichen Inhalte wie im TV-Programm, also auch das Einzelspiel oder die Konferenz des DFB-Pokals. Mehr Informationen zu Sky Go bekommt Ihr auf der Homepage von Sky.

Chemnitzer FC gegen 1899 Hoffenheim live sehen: Flexibel mit dem Sky Ticket streamen

Neben Sky Go bietet der Pay-TV-Sender noch das Sky Ticket an. Mit diesem seid Ihr ungebunden von Abonnements und müsst Euch nicht langfristig binden. Das Sky Ticket könnt Ihr für verschiedene Pakete buchen und habt dabei regulär eine Laufzeit von einem Monat. Nach dem Zeitraum könnt Ihr das Ticket wieder abbestellen. Auch hier seht Ihr das Spiel zwischen dem Chemnitzer FC und 1899 Hoffenheim in voller Länge.

Möchtet Ihr ein Sky Ticket buchen, bekommt Ihr die nötigen Infos und Angebote auf dieser Seite.

Chemnitzer FC gegen 1899 Hoffenheim heute live im LIVE-STREAM mit der Onefootball-App

Die App Onefootball hat eine spezielle Offerte für Euch parat, welches extra auf den DFB-Pokal zugeschnitten ist. Das Spiel kommt heute im LIVE-STREAM in der App Onefootball in voller Länge.

Ihr könnt Euch in der App das Duell aussuchen, das Euch interessiert und dieses dann als Einzelspiel anschauen - jedoch kostenpflichtig. Pro Pokalspiel zahlt Ihr nur 3,99 Euro. Hier gibt's alle weiteren Informationen zu diesem alternativen Service.

Chemnitzer FC gegen 1899 Hoffenheim live sehen: Das Spiel im LIVE-TICKER von Goal

Live dabei, spannende Analysen und Statistiken und das Ganze auch noch kostenlos? Dieses Paket erhaltet Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal. Hier seid Ihr stets auf dem Laufenden und verpasst weder Tore noch andere wichtige Spielszenen.

Den LIVE-TICKER zur Partie Chemnitzer FC vs. 1899 Hoffenheim könnt Ihr hier kostenlos aufrufen.

Chemnitzer FC gegen 1899 Hoffenheim live sehen: Die Aufstellungen

Verpasst nicht, wie die zwei Mannschaften auflaufen werden und schaut kurz vor Spielbeginn nochmal an dieser Stelle vorbei.