"Die Reise war gebucht": Chelseas Rekordtransfer sollte zum BVB wechseln

Chelsea tütete vor einigen Wochen den Transfer von Top-Talent Kendry Páez ein. Zuvor war auch ein Wechsel nach Deutschland ein Thema.

WAS IST PASSIERT? Kendry Páez stand nach Aussage seines Vaters Ray vor einem Transfer zum BVB. Bei Radio Cobertura FM verkündete dieser, dass der Rekordtransfer des FC Chelsea in den Verhandlungen mit Borussia Dortmund recht weit war.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist eine nette Anekdote. Alles war bereit, um zu Borussia Dortmund zu gehen, die Reise war gebucht", schilderte Páez senior. Neben dem BVB sollen auch Bayer Leverkusen sowie ein Klub aus Manchester am offensiven Mittelfeldspieler dran gewesen sein. Doch dieser entschied sich dann doch für einen Wechsel zu den Blues.

"Chelsea tauchte wieder auf, wir sprachen mit seinem Berater, und er unterschrieb bei Chelsea. Wir wollten bei Borussia Dortmund in Deutschland unterschreiben, aber es kam alles anders", beschrieb der Ray Páez.

WAS IST DER HINTERGRUND? Chelsea sicherte sich im Mai diesen Jahres frühzeitig die Dienste von Páez. Der Ecuadorianer spielt aktuell noch in seiner Heimat, bei seinem Jugendklub Independiente del Valle und soll erst nach seinem 18. Geburtstag am 4. Mai 2025 nach England wechseln.

Über die Ablöse wurde öffentlich nichts kommuniziert. Einem Bericht von Sky Sports zufolge soll diese aber bei rund 20 Millionen Euro liegen. Mehr zahlte noch nie ein Verein für einen solch jungen Spieler.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kendry Páez wurde Anfang des Jahres von der U20 in die Profimannschaft von Independiente hochgezogen. Dort gelangen ihm in 23 Pflichtspielen zwei Tore und zwei Vorlagen.

