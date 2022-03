Chelsea-Verkauf erschwert: Abramovich-Vermögen eingefroren

Der von Chelsea-Besitzer Roman Abramovich in der vergangenen Woche angekündigte Verkauf des Klubs kann nicht wie geplant durchgeführt werden, da die britische Regierung am Donnerstag verkündet hat, dass das Vermögen des russischen Milliardärs eingefroren wird.

Abramovich wird für seine Verbindung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und Geschäftsverbindungen zu mehreren Oligarchen sanktioniert. Die Maßnahmen erfolgen nach der von Putin befohlenen Invasion der Ukraine vor rund zwei Wochen.

Chelsea: Nur noch Dauerkarten-Inhaber zugelassen

"Abramovich steht mit einer Person in Verbindung, die daran beteiligt ist oder war, die Ukraine zu destabilisieren und die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit des Landes zu bedrohen, nämlich mit Wladimir Putin", teilte das Finanzministerium als Begründung mit.

Abramovich kann nun kein Geld mehr mit dem Klub verdienen. Ein Verkauf des Vereins ist damit nur erlaubt, wenn der Erlös weder Abramovich noch Russland zugutekommt. Selbst der Verkauf von Eintrittskarten für die kommenden Spiele darf nicht mehr stattfinden. Das für Donnerstag geplante Duell in Norwich soll aber ausgetragen werden, für die Heimspiele sind nur noch Dauerkarten-Inhaber zugelassen.

Auf dem Transfermarkt dürfen die Blues ab sofort auch nicht mehr tätig werden, selbst Vertragsverlängerungen und der Verkauf von Fan-Artikeln sind nicht gestattet. Aus diesem Grund schloss am Donnerstag auch der Fanshop. Sogar ein Stopp des Spielbetriebs stand im Raum, diesen verhinderte die Regierung von Boris Johnson jedoch mit einer Sonderlizenz. Diese erlaubt es Chelsea, "weiterhin Fußballspiele auszutragen und anderen Aktivitäten in Zusammenhang mit Fußball nachzugehen, um die Premier League, die Fußball-Pyramide, loyale Fans und andere Klubs zu schützen", hieß es in einer Erklärung.

Der kurzfristige Klub-Verkauf der Blues durch Abramovich sollte allem Anschein nach noch vor dem Erlassen von Sanktionen gegen den Geschäftsmann erfolgen. Mit der britischen Entscheidung vom Donnerstag ist dieser Plan durchkreuzt worden.