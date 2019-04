Chelsea-Trainer Maurizio Sarri kündigt Startelf-Einsatz von Callum Hudson-Odoi an

Chelsea-Trainer Sarri erklärt immer wieder, wie wichtig Callum Hudson-Odoi für den Klub ist, obwohl er nur selten spielt. Das soll sich jetzt ändern.

Chelsea-Trainer Maurizio Sarri hat den ersten Startelf-Einsatz in der Premier League für Callum Hudson-Odoi angekündigt. "Er wird wahrscheinlich morgen oder im Spiel danach anfangen", sagte der Italiener auf einer Pressekonferenz. Am Mittwoch geht es für die Blues gegen Brighton (20.45 Uhr im LIVE-TICKER).

Der 18-jährige Hudson-Odoi kommt in dieser Saison bislang auf 19 Pflichtspiel-Einsätze für Chelseas erste Mannschaft. Die überwiegende Anzahl seiner Partien absolvierte er jedoch in den beiden englischen Pokalwettbewerben sowie der . "Jetzt ist er bereit, zu spielen", sagte Trainer Sarri am Dienstag.

Sarri über Hudson-Odoi: "Er ist unsere Zukunft"

Im Winter warb der um den Flügelspieler, doch Chelsea ließ Hudson-Odoi, der in London noch bis 2020 unter Vertrag steht, nicht gehen. "Er ist meiner Meinung nach unsere Zukunft", verdeutlichte Sarri noch einmal.

Hudson-Odoi kommt bislang in sechs Premier-League-Partien nur auf insgesamt 119 Einsatzminuten, in denen er ohne Tor und Vorlage blieb.