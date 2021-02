Chelsea-Trainer Thomas Tuchel verrät: Auch PSG bemühte sich im Sommer um Ex-Barca-Stürmer Luis Suarez

Vor dem Aufeinandertreffen mit Atletico Madrid in der Champions League am Dienstag (21 Uhr im LIVE-TICKER) hat Thomas Tuchel verraten, als Trainer von Paris Saint-Germain versucht zu haben, Luis Suarez von einem Transfer zu überzeugen.

"Es bestand die Möglichkeit, dass er den FC Barcelona verlassen würde. Wer wäre nicht daran interessiert, einen Top-Spieler der Weltgeschichte und des Fußballs zu verpflichten?", sagte der Chelsea-Trainer am Montag auf einer Pressekonferenz.

Die Bemühungen um Suarez waren allerdings vergebens, anstatt zu PSG wechselte Suarez im Sommer von Barca zu Atletico: "Wir haben unser Glück versucht, aber er hat sich für Atletico entschieden, und dort seine Qualität bewiesen", so Tuchel.

