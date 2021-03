Chelsea-Star Jorginho offen für Rückkehr zu Napoli

Chelseas Mittelfeldspieler Jorginho kann sich eine Rückkehr zu Napoli in die Serie A vorstellen - das liegt offenbar auch am Wetter.

Mittelfeldspieler Jorginho vom FC Chelsea steht einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub SSC Napoli offen gegenüber. Dies verriet der 29-jährige italienische Nationalspieler in einem Interview mit Canale21.

"Ich kann gar nicht in Worten beschreiben, wie sehr ich Neapel vermisse", erklärte Jorginho. "Wer würde Neapel nicht vermissen? Es ist so kalt in London, die wissen nicht mal, was Sonne ist."

Jorginho bei Chelsea bis 2023 unter Vertrag

Jorghino spielte bereits von 2014 bis 2018 für die Partenopei, ehe er für rund 57 Millionen Euro in die Premier League gewechselt war. Bei den Blues läuft sein Vertrag noch bis 2023.

Dass Jorginho sich eine Rückkehr nach Italien vorstellen kann, hatte zuletzt bereits dessen Berater Jorge Santos bei Radio Marte angedeutet: "Wenn Napoli ein Angebot macht, werden wir darüber nachdenken. Er hatte dort eine großartige Zeit und viele Freunde."