FC Chelsea gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Erster Spieltag der neuen CL-Saison! Chelsea empfängt den FC Sevilla. Goal erklärt Euch, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM laufen wird.

Die ist zurück! Nach einer kurzen Pause startet die Königsklasse in die Saison 2020/2021. Heute Abend empfängt der den an der Stamford Bridge, der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Eine spannende Partie wird heute auf Euch zukommen. Die Londoner haben mit Transfers von Timo Werner und Kai Havertz auf sich aufmerksam gemacht, die beiden Deutschen werden vom Europa-League-Sieger FC Sevilla alles abverlangt bekommen. Neben Chelsea und Sevilla kämpfen und FK Krasnodar in der entsprechenden Gruppe um den Einzug in die K.o.-Phase.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Chelsea gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams!

Mehr Teams

FC Chelsea gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Champions League (1. Spieltag)

: Champions League (1. Spieltag) Datum : Dienstag, 20. Oktober 2020

: Dienstag, 20. Oktober 2020 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort: Stamford Bridge, London

FC Chelsea gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

In diesem Jahr wird die Königsklasse erneut vom Pay-TV-Sender Sky und vom Streamingdienst DAZN übertragen, jedes Spiel gibt es also entweder auf Sky oder auf DAZN zu sehen. Gleichzeitig bedeutet das, dass es die Champions League wieder nicht im Free-TV zu sehen gibt.

FC Chelsea gegen FC Sevilla heute live im TV

Chelsea gegen Sevilla wird heute als Einzelspiel im LIVE-STREAM auf DAZN laufen, die Champions League gibt es heute im Fernsehen nur in der Konferenz bei Sky Sport 1 zu sehen.

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen. Wie viel die Angebote von Sky kosten, erfahrt Ihr auf der Webseite.

FC Chelsea gegen FC Sevilla heute im LIVE-STREAM sehen

DAZN zeigt Chelsea gegen Sevilla heute live und über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM. Der Streamingdienst wird ab 20.50 Uhr auf Sendung gehen. Uli Hebel kommentiert das Spiel, an seiner Seite sitzt der Experte Sascha Bigalke. Als Neukunde von DAZN ist die Übertragung für Euch kostenlos.

FC Chelsea gegen FC Sevilla heute im LIVE-STREAM auf DAZN: Alle Infos

Über die DAZN-App könnt Ihr die Streams in und Österreich empfangen, solange Ihr eine stabile Internetverbindung habt. Die App gibt es als kostenlosen Download für Android, Apple, PS4, X-Box und den Amazon Fire-TV-Stick. Falls Ihr einen Smart-TV besitzt, könnt Ihr das Spiel natürlich auch darüber verfolgen. Die App ist dort meist vorinstalliert.

FC Chelsea gegen FC Sevilla heute im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Alle Sky-Zuschauer können die Konferenz natürlich auch im Stream verfolgen, das geht entweder über Sky Go oder Sky Ticket. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, als Kunde habt Ihr also jederzeit Zugriff auf den Stream. Sky Ticket ist für alle Zuschauer gedacht, die kein Sky haben und den Bezahlsender auch nicht langfristig abonnieren möchten. Wie viel Sky Ticket kostet, erklärt Euch Sky detailliert auf seiner Webseite.

FC Chelsea gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

FC Chelsea gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Live-Ticker

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal ist eine gute Ergänzung zur Übertragung von DAZN. Zu den Geschehnissen auf dem Platz erhaltet Ihr nützliche Informationen zu den Spielern und Statistiken. Außerdem informiert Ihr Euch gleichzeitig über die anderen Spiele der Königsklasse – schaut mal rein!

Quelle: Imago Images / PA Images

FC Chelsea gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann dürft Ihr Euch auf keinen Fall die Highlights der Partie von DAZN entgehen lassen.

DAZN hat nicht nur die Champions League im Programm, Ihr bekommt auch die , , , , , NFL, NHL, MLB, und viele weitere Ligen und Sportarten zu sehen. Nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

FC Chelsea gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

FC Chelsea ...gegen... FC Sevilla Frank Lampard Trainer Julen Lopetegui 838,9 Mio. Euro Marktwert 348,9 Mio. Euro Kai Havertz (81 Mio. Euro) wertvollster Spieler Lucas Ocampos (50 Mio. Euro)

FC Chelsea gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick