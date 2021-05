BVB: Der FC Chelsea bereitet angeblich ein irres Transferangebot für Jadon Sancho vor

Nachdem ein Transfer nach Manchester im letzten Sommer scheiterte, macht nun angeblich Chelsea den Red Devils Konkurrenz und geht dabei in die Vollen.

Champions-League-Finalist FC Chelsea bereitet angeblich ein Angebot für BVB-Star Jadon Sancho vor. Wie The Sun berichtet, sollen die Londoner rund 93 Millionen Euro bieten und damit auch Liga-Konkurrent Manchester United unter Zugzwang bringen.

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel sei ebenfalls ein großer Fan des jungen Engländers und würde ihn gern zurück in seine Geburtsstadt holen. Sancho selbst erklärte im vergangenen August, dass er als kleiner Junge ein Anhänger der Blues war, zudem wäre er in West-London wieder in seiner familiären Umgebung.

BVB senkt wegen Corona die Schmerzgrenze für Sancho

Neben den Blues gilt vor allem Manchester United seit dem vergangenen Jahr als großer Sancho-Interessent. 2020 war die gehandelte Ablösesumme von kolportierten 135 Millionen Euro aber zu hoch für die Red Devils. Nach Informationen von Goal und SPOX peilt Sancho im kommenden Transferfenster erneut einen Abschied aus Dortmund an, der Verein will ihm dabei offenbar auch nicht im Weg stehen.

Derzeit liegt dem BVB jedoch weder ein Angebot für den Flügelstürmer vor noch führt die Sancho-Seite ernsthafte Gespräche mit anderen Klubs - auch nicht aus anderen Ländern als England. Die Schmerzgrenze für den Flügelspieler liegt aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie "nur" noch bei 90 Millionen Euro.

Sancho würde bei Dortmund für großen Transfergewinn sorgen

"Wir haben mit ihm schon im vergangenen Jahr ein Gentlemen's Agreement gehabt, dass er unter bestimmten Voraussetzungen wechseln kann", sagte BVB-Sportvorstand Michael Zorc der ARD und ergänzte: "Er ist ja auch schon ein paar Jahre hier."

Sancho kam im August 2017 für knapp acht Millionen Euro aus der Jugend von Manchester City nach Dortmund und würde bei einem Wechsel für einen großen Transfergewinn sorgen. In dieser Saison stand er bereits 37-mal für den BVB auf dem Feld und war an ebenso vielen Toren beteiligt.