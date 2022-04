Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. Real Madrid live? Die Champions League im TV und LIVE-STREAM

Topspiel in der Champions League: Der FC Chelsea empfängt Real Madrid! Anpfiff an der Stamford Bridge ist am Mittwoch um 21.00 Uhr.

Auf der einen Seite der amtierende Sieger der Champions League, der aber massive Probleme rund um die Vereinsstrukturen aufgrund des Rückzugs von Ex-Investor Roman Abramovich hat. Auf der anderen Seite Real Madrid, was vermeintlich den sportlichen Glanz der 10er-Jahre verloren, sich nur aber eindrucksvoll zurückgemeldet hatte.

Mit einem 3:1 im Rückspiel schickte Real Madrid um Stürmer Karim Benzema PSG (Paris Saint-Germain) im Achtelfinale nach Hause – drei Tore innerhalb von wenigen Minuten gelangen dem Franzosen. Ob es am Mittwoch und im Rückspiel ähnlich spektakulär zugehen wird?

Real Madrid gegen den FC Chelsea gehört im Viertelfinale der Champions League in dieser Saison wohl zu den spannendsten Matchups. GOAL erklärt, wie das Hinspiel LIVE im TV zu sehen ist.

Champions League live: Die Königsklasse 2021/2022 im Überblick

Wettbewerb Champions League 2021/2022 Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Tore) Finalort 2022 Stade de France | Paris | Frankreich Titelverteidiger FC Chelsea

Wer überträgt FC Chelsea vs. Real Madrid? Die Übertragung der Champions League im TV

Von den acht Vereinen, die aktuell im Viertelfinale der Champions League stehen, kommen sechs aus der Premier League (England) und der LaLiga (Spanien), also genau die Kombination, die auch am Mittwoch aufeinandertreffen wird.

Dabei ist Chelsea - Real nicht die einzige Begegnung, bei welchem sich diese beiden Ligen indirekt gegenüberstehen, auch beim Duell Atletico Madrid vs. Manchester City haben wir das englisch-spanische Duell. Englische Wochen also in Madrid, für Real geht es erst einmal auswärts an die Stamford Bridge.

FC Chelsea empfängt Real Madrid: Wie wird die Champions League live im TV übertragen?

Auf der einen Seite der Gewinner der Champions League in der vergangenen Saison, auf der anderen Seite ein Real Madrid, welches eine überzeugende Ligasaison spielt, aktuell Erster in der LaLiga mit zwölf Punkten Vorsprung auf die Verfolger FC Barcelona, Atletico Madrid und FC Sevilla ist und im Achtelfinale der Champions League vielen Fans viel Freude bereitet hat.

Kein Wunder also, dass viele Anhänger:innen, auch in Deutschland, sich das Spiel am Mittwoch anschauen wollen - die Frage ist nur: Wie? Überträgt am Bergfest der Woche ein Fernsehsender das Spiel im LIVE-TV? Oder wird es nur die Übertragung vom Parallelspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal zu sehen geben?

Wer zeigt / überträgt die Champions League? So wird FC Chelsea vs. Real Madrid ausgestrahlt

Gute Nachrichten für alle Fans: Chelsea - Real Madrid wird im TV und LIVE-STREAM übertragen! DAZN dürfte vielen bekannt sein, der Streamingdienst ist am Mittwoch die richtige Adresse für die Ausstrahlung!

Wir schauen uns die Übertragung genauer an und fangen im TV an - hier ist das Einzelspiel nicht zu sehen. Immerhin kann man dort überhaupt etwas von Chelsea - Real sehen: DAZN überträgt nämlich die Konferenz! Ihr seht also sowohl FC Villarreal vs. FC Bayern München als auch FC Chelsea vs. Real Madrid in einer einzigen Übertragung.

Real Madrid in London: DAZN überträgt das Chelsea-Spiel in der Champions League

Wie es möglich ist, die Konferenz im TV zu sehen, obwohl DAZN ein Streamingdienst ist? Logisch: Seit dem vergangenen Sommer (August 2021) gibt es zwei zusätzliche lineare TV-Sender. Diese sind allerdings nur empfangbar, wenn man Vodafone oder Sky als TV-Anbieter hat, und man das DAZN-Programm dazubucht.

Doch keine Sorge: Auch im LIVE-STREAM ist Fußball natürlich live zu sehen - hier gibt es nicht nur die Konferenz, sondern auch das Einzelspiel! Dabei könnt ihr auch ohne linearen TV-Anschluss das Spiel auf eurem Fernseher einrichten, sofern ihr einen Smart-TV habt: Wenn ihr euch die kostenlose DAZN-App herunterladet, könnt ihr euch dort anmelden und dann das Topspiel der Champions League in Echtzeit sehen!

FC Chelsea vs. Real Madrid: So überträgt DAZN das Einzelspiel

Begegnung: FC Chelsea vs. Real Madrid

FC Chelsea vs. Real Madrid Beginn der Übertragung: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Anbieter: DAZN im LIVE-STREAM

DAZN im LIVE-STREAM Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel

Experte: Sebastian Kneißl

Chelsea gegen Real Madrid parallel zu Villarreal gegen Bayern München: So wird die Konferenz auf DAZN gezeigt

Konferenz:

Villarreal CF vs. FC Bayern München (Kommentator: Lukas Schönmüller)



FC Chelsea vs. Real Madrid (Kommentator: Michael Born)

Beginn der Übertragung: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Sender : DAZN 1 / DAZN

: DAZN 1 / DAZN Moderator: Jan Lüdeke

Wer überträgt / zeigt FC Chelsea gegen Real Madrid im LIVE-STREAM? Die Champions League im Internet sehen - so geht's

Chelsea - Real Madrid und Villarreal CF - FC Bayern München laufen am Mittwoch beide auf DAZN, was sehr angenehm für viele Anhänger:innen ist: Endlich mal alle Spiele bei einem Anbieter und nicht hin und her im ewigen Wirrwarr der zahlreichen Streamingdienste. Trotzdem gibt es zu DAZN noch ein paar ungeklärte Fragen, um die kümmern wir uns jetzt:

Wer zeigt / überträgt das Spiel an der Stamford Bridge? Chelsea - Real auf DAZN

Um DAZN zu benutzen, müsst ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, dieses hat es aber in sich: Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Nations League oder die WM-Qualifikation gibt es beispielsweise alleine beim Fußball, doch hier hört es noch lange nicht auf. Auch NBA, NFL, Leichtathletik, Radsport, Motorsport, E-Sports, Tennis, Darts, Wintersport, Schwimmen etc., gibt es hier zu sehen!

Die Art und Weise, wie ihr DAZN öffnet und euren Lieblingssportler:innen zuschaut, ist dabei ganz euch überlassen: Egal ob mit dem bereits angesprochenen Smart-TV, dem Handy, dem Tablet oder der Spielekonsole, hierfür bietet sich die kostenlose App hervorragend an. Abgesehen davon ist natürlich auch die Website dazn.com für PC und Laptop eine Alternative!

Champions League, Bundesliga etc. auf DAZN: So günstig ist der Streamingdienst

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

DAZN und die kostenlosen Apps: Die Champions League LIVE streamen

FC Chelsea vs. Real Madrid Das sind die Aufstellungen in der Champions League

Ungefähr eine Stunde vor Anpfiff, also gegen 20 Uhr, veröffentlichen die Vereine die Aufstellungen von Carlo Ancelotti und Thomas Tuchel. Wir tragen diese daraufhin hier ein, klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel

Wer zeigt / überträgt die Champions League im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER? Die Übertragung von FC Chelsea - Real Madrid

TV DAZN 1 DAZN via Smart-TV LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube / DAZN