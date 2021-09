FC Chelsea: Leihe von Malang Sarr zu Greuther Fürth im letzten Moment geplatzt

Alles war vorbereitet für einen Transfer, Sarr war bereits in Fürth - und dennoch platzte der Deal mit Chelsea. Nun sucht man einen neuen Abnehmer.

Eine mögliche Leihe von Chelsea-Verteidiger Malang Sarr zu Greuther Fürth ist am letzten Tag des Transferfensters geplatzt.

Nach Informationen von Goal und SPOX befand sich der Spieler bereits in Fürth, wo alles für den Medizincheck vorbereitet war. Quasi in letzter Sekunde führten die Verhandlungen allerdings nicht zum Erfolg, woraufhin der Franzose unverrichteter Dinge zurück nach London reisen musste.

FC Chelsea sucht Abnehmer für Sarr - Gehalt problematisch

Aufgrund seines hohen Gehalts hatten die Blues bereits über die gesamte Transferperiode Schwierigkeiten, einen Abnehmer für Sarr zu finden. Berater Federico Pastorello zufolge hatten auch Stade Brest und Eintrach Frankfurt vages Interesse angemeldet.

Der 22-Jährige, der erst im Sommer 2020 ablösefrei aus Nizza gekommen und im letzten Jahr nach Porto verliehen worden war , steht nun beim FC Chelsea vor einer ungewissen Zukunft. Da er in einer separaten Gruppe trainiert, scheint er keine große Rolle in Thomas Tuchels Planungen zu spielen. Vermutlich wird der Klub versuchen, einen Abnehmer in Russland oder der Türkei zu finden, wo das Transferfenster noch geöffnet ist.