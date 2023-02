Chelsea will João Félix angeblich für 80 Millionen Euro fest verpflichten

João Félix hat erst anderthalb Spiele für den FC Chelsea absolviert, doch die Blues sind angeblich schon vom Portugiesen überzeugt.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea ist angeblich schon vom ausgeliehenen João Félix überzeugt und möchte den Portugiesen im Sommer für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid fest verpflichten. Das berichtet Cadena SER.

WAS WURDE GESAGT? "Mir gefällt es hier sehr gut, aber niemand weiß, was die Zukunft bringt", hatte Félix seine ersten Eindrücke aus London geschildert. "Wir wissen alle nicht, ob die Etappe endet. Das werden wir erst im Sommer sehen", sagte er, angesprochen auf einen möglichen fixen Transfer zu den Blues.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Bericht zufolge hängt die Félix-Entscheidung, ob er bei Chelsea bleiben oder zu Atlético zurückkehren will, vor allem mit Madrid-Coach Diego Simeone zusammen. Sollte der Argentinier bei den Rojiblancos weitermachen, stehen die Chelsea-Chancen angeblich gut, Félix behalten zu können.

Allerdings wollen die Madrilenen wohl deutlich mehr als die von den Blues angedachten 80 Millionen Euro als Ablöse einnehmen, sodass Gesprächsbedarf besteht. Chelsea hatte Félix im Januar für elf Millionen Euro ausgeliehen - ohne Kaufoption.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: João Félix sah bei seinem Chelsea-Debüt in der Liga beim 1:2 gegen Fulham die Rote Karte und wurde für drei Spiele gesperrt. In seinem nächsten Einsatz, dem 1:1 bei West Ham, gelang ihm am Wochenende ein Tor.

Für Portugal hat der 23-Jährige schon 28 Länderspiele bestritten, in denen ihm vier Tore gelangen.