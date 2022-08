22 Kilometer zu Fuß zum Training: Das ist Chelseas neues Italien-Juwel Cesare Casadei

20 Millionen Euro könnte Cesare Casadei den FC Chelsea kosten. Wer ist der Teenager, der noch kein Profispiel bestritten hat?

Die Ansprüche beim FC Chelsea sind hoch, für die Blues geht es in jeder Saison eigentlich darum, Titel nach London zu holen. Folglich ist es keine Überraschung, dass nach einer durchwachsenen Spielzeit, in der man in der Premier League mit 19 Punkten Rückstand Dritter wurde und im Champions-League-Viertelfinale die Segel streichen musste, ordentlich investiert wurde.

Für Spieler wie Raheem Sterling (Manchester City), Kalidou Koulibaly (SSC Neapel) oder Marc Cucurella (Brighton) wurde tief in die Tasche gegriffen - und weitere Top-Stars wie Pierre-Emerick Aubameyang sollen noch folgen!

Doch im Hintergrund gab Chelsea auch für junge Spieler viel Geld aus. Carney Chukwuemeka (18) kam für 18 Millionen Euro von Aston Villa, Torwarttalent Gabriel Slonina (18, Chicago Fire) ließ sich der Klub ebenfalls rund neun Millionen Euro. Und zuletzt holte man mit Cesare Casadei (19) ein weiteres Talent von Inter, das bis zu 20 Millionen Euro kosten könnte. Warum legt Chelsea so viel Kohle für einen Spieler auf den Tisch, der in Mailand noch kein einziges Mal für die Profis zum Einsatz kam?

Chelsea stach bei Casadei Nizza aus

Zunächst einmal gab es bei Casadei Konkurrenz, auch OGC Nizza wollte den jungen Italiener unbedingt verpflichten. Inter lehnte deshalb mehrere Angebote für den zentralen Mittelfeldspieler ab, 15 Millionen Euro zuzüglich möglicher Boni in Höhe von weiteren fünf Millionen Euro überzeugten die Nerazzurri schließlich von einem Verkauf.

Aufgewachsen in der Hafenstadt Cervia, hatte Cesare Casadei früh den Traum, Profifußballer zu werden. Auch sein älterer Bruder Ettore träumte davon und hat sich diesen als aktiver Spieler in der Serie D zumindest teilweise erfüllt.

Das größere Potenzial erkannten die Trainer jedoch bei Cesare und frühzeitig wurde seine Entwicklung in der Jugendakademie Cesenas vorangetrieben. Schon in jungen Jahren war er seinen Gegenspielern physisch und auch technisch überlegen, des Weiteren verfügt er über das richtige Gespür, das Spiel aus der Zentrale zu lesen und zu kontrollieren.

imago images / Sportimage

Casadei gab alles, um seinen Traum verwirklichen zu können. Beispiel gefällig? Als seine Mutter ihn aus Bestrafung einmal nicht zum Training ins 22 Kilometer entfernte Cesena fahren wollte, machte sich der kleine Cesare selbst auf den Weg und lief die Strecke im Regen zu Fuß. Er wollte die Einheit auf keinen Fall verpassen.

2018 wurde dann Inter auf ihn aufmerksam, als Casadei in einem Jugendpartie gegen den Klub aus der Modestadt groß aufspielte. Mit 15 kam er direkt in die U17 Inters, ein Jahr später rückte er in die U18 auf und im Januar 2020 krönte er sein Primavera-Debüt mit einem Tor.

Obwohl er am liebsten auf der Acht zum Einsatz kommt, zeichnen Tore Casadei aus. 2021/22 traf er 15-mal in 33 Spielen für den späteren U19-Meister. Neun Treffer davon erzielte der 1,85 Meter große Junioren-Nationalspieler mit dem Kopf.

Casadei orientiert sich an Serie-A-Stars

In Italien wird er seit geraumer Zeit mit Lazios Mittelfeldass Sergej Milinkovic-Savic verglichen, sehr zur Freude des Youngsters. "Ich mag ihn aufgrund seiner Eigenschaften und seiner Spielweise sehr", sagte er darauf angesprochen der Gazzetta dello Sport. "Er ist ein Spieler, der mich inspiriert. Aber um sein Level zu erreichen, bedarf es noch harter Arbeit."

Bei Inter orientiere er sich an Marcelo Brozovics Ruhe am Ball und Nicolo Barellas intensiver Spielweise, ergänzte er damals. Zu einem Profieinsatz kam es vor seinem Millionen-Transfer trotz regelmäßigen Trainingseinheiten bei der ersten Mannschaft nicht, lediglich einmal stand er im Februar 2022 in einer Serie-A-Partie im Kader.

Auch bei Chelsea hat er große Konkurrenz auf seiner Position, ist dort laut Pressemitteilung zunächst für die U21 vorgesehen. Eine Leihe scheint ebenfalls denkbar. Bei den Blues ist man jedenfalls von den Stärken Casadeis überzeugt, er soll früher oder später zum Faktor unter Thomas Tuchel werden. "Wir haben Cesare schon seit einiger Zeit auf dem Schirm und freuen uns sehr, dass er sich nun Chelsea angeschlossen hat", sagte Neil Bath, Leiter der Nachwuchsabteilung. "Er ist das nächste aufregende Talent in unseren Reihen, das wir fördern wollen und ihm somit den Weg in die Profimannschaft ebnen."