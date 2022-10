England: Chelsea-Star Reece James droht nach Knieverletzung das WM-Aus

Die Wochen bis zur WM in Katar werden immer weniger, dementsprechend kann jede Verletzung das Aus bedeuten. Nun bangt Reece James.

Außenverteidiger Reece James vom FC Chelsea droht nach einer Bänderverletzung im Knie offenbar das Aus für die Weltmeisterschaft in Katar. Das berichtet der Telegraph.

Der 22-Jährige verletzte sich beim Champions-League-Sieg in Mailand, als die Blues mit 2:0 gegen die AC gewinnen konnten und damit einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machten.

Dem Bericht zufolge wird James vor der WM, welche am 20. November beginnt, nicht mehr für seinen Klub zum Einsatz kommen können.

Reece James verletzt: Was macht Trainer Southgate?

Es sieht danach aus, als könnte der Engländer eine Operation umgehen, doch es droht eine Ausfalldauer von bis zu acht Wochen. Der Spieler selbst will den Traum von einer Teilnahme an der Winter-WM noch nicht begraben und hofft auf ein Comeback nach rund sechs Wochen.

So oder so muss Nationaltrainer Gareth Southgate entscheiden, inwiefern er James in seinen Plänen berücksichtigt. Sollte James nach rund sechs Wochen wieder einsatzbereit sein, könnte er in einer möglichen K.o.-Phase wieder eingreifen.