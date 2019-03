Chelsea-Trainer Maurizio Sarri über die Zukunft von Callum Hudson-Odoi: "Er bleibt auf jeden Fall bei uns"

Callum Hudson-Odoi wird wohl auch in der kommenden Saison für den FC Chelsea spielen. Die Blues wollen den Flügelspieler nicht ziehen lassen.

Der will seinen umworbenen Shootingstar Callum Hudson-Odoi im Sommer nicht ziehen lassen. Ungeachtet davon, ob der englische Nationalspieler seinen Vertrag in London verlängert oder nicht.

"Ich kann nicht sagen, ob er einen neuen Vertrag unterschreibt", erklärte Trainer Maurizio Sarri als er auch einer Pressekonferenz auf die Zukunft des 18-Jährigen angesprochen worden ist. "Aber ich glaube, er bleibt auf jeden Fall bei uns.

Der Kontrakt von Hudson-Odoi bei den Blues läuft noch bis zum Sommer 2020, dann könnte er den Klub ablösefrei verlassen.

Chelsea lehnte im Winter ein Angebot des FC Bayern für Callum Hudson-Odoi ab

Seit Monaten buhlt der FC Bayern heftig um die Dienste von Hudson-Odoi. Nach Informationen von Goal und SPOX hat Chelsea bereits im Winter ein FCB-Angebot über 41 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler abgelehnt. Im Sommer soll wohl der nächste Angriff der Münchner folgen.

Ohne einen Startelf-Einsatz in der Premier League debütierte der Flügelspieler in der vergangenen Woche beim 5:0-Sieg gegen Tschechien für die Three Lions.