Callum Hudson-Odoi befindet sich nach seinem Achillessehnenriss offenbar auf dem Weg der Besserung. Auf Twitter postete der Spieler des ein Video, das ihn bereits wieder beim Training mit dem Ball zeigt.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Die Genesung verläuft gut. Ich hoffe, dass ich bald wieder zurück auf dem Platz sein kann", ist der 18-Jährige mit seinen Fortschritten zufrieden.

Callum Hudson-Odoi, der in den letzten Monaten immer wieder auch mit einem Transfer zum in Verbindung gebracht wurde, hatte sich im April beim 2:2 gegen den verletzt.

Recovery is going well, I hope to be soon be back on the pitch, let’s go!! pic.twitter.com/SCKbOOzWKu