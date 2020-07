Jan Oblak für Kepa? Chelsea strebt wohl Tauschgeschäft mit Atletico Madrid an

Beim FC Chelsea war Torwart Kepa nicht immer unumstritten. Nun könnte der Spanier offenbar für Atletico-Schlussmann Jan Oblak weichen.

Premier-League-Klub hat offenbar Torhüter Jan Oblak (27) von zum obersten Transferziel für die kommende Wechselperiode erklärt. Das berichtet The Mirror.

Demnach soll der Slowene, der bei den Rojiblancos eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 130 Millionen Euro besitzt, den nicht unumstritteten Kepa (25) an der Stamford Bridge ersetzen. Um den Preis zu drücken, streben die Blues dem Bericht zufolge ein Tauschgeschäft zwischen Oblak und Kepa an.

FC Chelsea: Kepa-Ersatz? Oblak bei Atletico bis 2023 unter Vertrag

Für Kepa würde ein Wechsel zu Atleti eine Rückkehr in seine Heimat bedeuten, die er 2018 für 80 Millionen Euro (kam von Atletic Bilbao) in Richtung verlassen hatte und damit zum teuersten Keeper aller Zeiten avanciert war. In London steht Kepa noch bis 2025 unter Vertrag.

Mehr Teams

Oblak indes wechselte im Sommer 2014 von Lissabon nach Madrid, wo er noch einen Vertrag bis 2023 besitzt.