Bericht: Chelsea, Arsenal und Manchester United wollen Leipzig-Scout Paul Mitchell

Paul Mitchell hat sich nicht nur als Scout von RB Leipzig einen Namen gemacht. Nun sollen drei Klubs aus seiner Heimat Interesse zeigen.

Mit dem , dem und Champions-League-Viertelfinalist wollen gleich drei Klubs aus der Premier League RB Leipzigs Chefscout Paul Mitchell als Sportdirektor verpflichten. Dies berichtet Sky Sport News am Freitag.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Demnach streben alle drei Klubs eine Rückkehr des 37-jährigen RB-Scouting-Chefs auf die Insel an, wo er einst bei und dem in diesem Bereich tätig war.

United bestätigte vergangenes Jahr, dass man noch vor Beginn der neuen Saison einen technischen Direktor anstellen will. Arsenal sucht einen Ersatz für Sven Mislintat, der mittlerweile beim VfB Stuttgart angeheuert hat und Chelsea will aufgrund der Transfersperre langfristig durch frisches Personal auf die Entwicklung neuer Talente bauen.

Paul Mitchell hat Angebot zur Vertragsverlängerung bei

Im Bericht heißt es jedoch auch, dass United, Chelsea und die Gunners gute Überzeugungsarbeit leisten müssen, da Mitchell seitens RB ein lukratives neues Vertragsangebot vorliegen hat. Er soll bis 2025 gebunden werden.

Im neuen Arbeitspapier soll festgehalten werden, dass der ehemalige Profi bei RB noch mehr Kompetenzen erhält.

RB Leipzig: Julian Nagelsmann will Paul Mitchell halten

Schenkt man Sky Sport News Glauben, dann will der künftige Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann den in Manchester geborenen Mitchell unbedingt auch zu Beginn seiner RB-Amtszeit weiter als Funktionär an Bord haben.

Beim aktuellen Tabellendritten der war Mitchell unter anderem an den Transfers von Nordi Mukiele (HSC ), Matheus Cunha (FC Sion) oder Marcelo Saracchi (River Plate) beteiligt.

Bei seinen früheren Stationen auf der Insel waren Sadio Mane (damals Southampton) und Dele Alli (Tottenham) nur zwei der großen Namen, die Mitchell entdeckte und verpflichtete.