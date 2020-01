Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger: "Icardi, Kane und Lewandowski die besten Neuner der letzten Jahre"

Antonio Rüdiger stand in seiner Karriere bereits zahlreichen Stürmern gegenüber. Drei Angreifer sind ihm dabei besonders in Erinnerung geblieben.

Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger hat verraten, welche drei Spieler er zu den derzeit besten Mittelstürmern zählt. "Mauro Icardi, Harry Kane und Robert Lewandowski sind für mich die besten Neuner der letzten Jahre", sagte Rüdiger im Interview mit der Sport Bild.

"Lewandowski scheint diese Saison aber noch einmal besser geworden zu sein. Vor ihm habe ich großen Respekt", ergänzte der 26-Jährige über den Bayern-Angreifer.

: Rüdiger trifft mit Chelsea auf den FC Bayern

Im bevorstehenden Achtelfinale der Champions League zwischen Chelsea und Bayern trifft Rüdiger dann im direkten Duell auf Lewandowski: "Gegen ihn zu bestehen wird eine schwere Herausforderung, das können wir nur über das Kollektiv lösen."

Am 25. Februar empfangen die Blues den deutschen Rekordmeister an der Stamford Bridge, ehe es am 18. März zum Rückspiel in der Münchner Allianz Arena kommt.