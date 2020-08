Champions League: Wann findet das Viertelfinale statt? Alles zu Termin, Datum und Co.

Welche Teams dürfen im Viertelfinale ran? Wie wird die Champions League ab dem Viertelfinale ausgetragen? Goal liefert Euch alle wichtigen Infos.

Das Viertelfinale der steht vor der Tür! Dieses Jahr wird der Wettbewerb aufgrund von COVID-19 im Turniermodus in fertig gespielt.

Mit hat sich bereits ein deutscher Verein für das Viertelfinale qualifiziert, am Samstagabend soll mit dem der zweite folgen.

Wie genau das Turnier funktioniert und wann die Spiele stattfinden, das erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Champions League: Wann findet das Viertelfinale statt? Die Termine der CL-Saison 2019/20

Viertelfinale : 12. bis 15. August

: 12. bis 15. August Halbfinale : 18./19. August

: 18./19. August Finale: 23. August

Champions League: Wann findet das Viertelfinale statt? Wer ist bereits qualifiziert?

Bereits qualifiziert sind die Teams, die das Hin- und Rückspiel des Achtelfinals schon absolviert und gewonnen haben. Das sind bislang RB Leipzig, , , , und .

Champions League: Die Ergebnisse des Achtelfinals

Spiel Gesamtergebnis - Paris Saint-Germain 2:3 Atletico Madrid - 4:2 Atalanta Bergamo - 8:4 - RB Leipzig 0:4 - FC Bayern München 0:3 (nur Hinspiel) - Manchester City 2:4 Olympique Lyon - 2:2 (Lyon durch Auswärtstor-Regel weiter) - 1:1 (nur Hinspiel)

Champions League: Wann findet das Viertelfinale statt? Wer muss sich noch qualifizieren?

All die Partien, bei denen noch das Rückspiel aussteht, müssen vor dem Turniermodus gepsielt werden. Am Samstag finden noch zwei Spiele statt: Der FC Bayern München spielt gegen den FC Chelsea und der FC Barcelona empfängt den SSC Neapel.

Champions League: Welche Partien stehen bereits fest?

Die Auslosung hat ergeben, dass Atalanta Bergamo gegen PSG und RB Leipzig gegen Atletico Madrid spielt. Diese beiden Begegnugnen stellen den oberen Turnierbaum dar. Manchester City spielt indes gegen Olympique Lyon. Das vierte Viertelfinale ist die Partie zwischen den Siegern aus Bayern vs. Chelsea und Barcelona vs. Neapel.

Champions League: Wie läuft das Turnier ab?

Alle qualifizierten Mannschaften finden sich in Portugal ein und spielen das Viertelfinale. Jedoch gibt es ab diesem Zeitpunkt keine Rückspiele mehr – es findet also nur noch ein K.o.-Spiel pro Runde statt. Die Auswärtstorregel, die sonst in den europäischen Wettbewerben greifen würde, gibt es nicht. Für alle, die nicht wissen, was die Auswärtstorregel ist, haben wir im nächsten Absatz eine kleine Erklärung geschrieben.

Quelle: imago images / Panorami

Champions League: Die Auswärtstorregel für das Achtelfinale

In den europäischen Wettbewerben gilt die Auswärtstorregel, die besagt, dass wenn es im Gesamtergebnis unentschieden steht, die jeweiligen Auswärtstore, vereinfacht gesagt, doppelt zählen. Das Hinspiel zwischen Neapel und Barcelona ist zum Beispiel 1:1 ausgegangen. Das Tor, das Barcelona als Auswärtsteam geschossen hat, kann also doppelt gezählt werden. Sprich, Barcelona kann im Rückspiel zuhause 0:0 spielen und wäre weiter, weil sie auswärts getroffen haben. Würde das Spiel 2:2 enden, wäre Neapel weiter, da die Italiener dann mehr Auswärtstore erzielt hätten.