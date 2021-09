Champions League live: Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. RB Leipzig?

Am Mittwoch steigt auch RB Leipzig in der Königsklasse ins Geschehen ein. Bei Goal erfahrt Ihr, wo und wie Ihr das Duell gegen ManCity schauen könnt.

Die Champions League startet am Mittwoch, den 15. September auch für RB Leipzig und Manchester City. Während es für die Leipziger erst die vierte Champions-League-Teilnahme ist, wird City erneut nach dem Titel greifen wollen. In der vergangenen Saison musste sich die Mannschaft von Pep Guardiola im Finale dem FC Chelsea geschlagen geben. Um 21 Uhr werden die Citizens die Roten Bullen im Etihad Stadium empfangen.

Die Generalprobe zur Königsklasse hat RB gründlich versiebt, gegen den FC Bayern München setzte es am vergangenen Wochenende eine bittere 1:4-Pleite. Generell ist es bislang ein holpriger Saisonstart der Sachsen, die in der Bundesliga bislang lediglich drei Punkte aus vier Spielen mitnehmen konnten. Neben der Niederlage gegen die Bayern verlor man auch gegen Mainz 05 (0:1) sowie den VfL Wolfsburg (0:1).

Der kommende Kontrahent kommt da gerade Recht. RB-Trainer Jesse Marsch sprach bereits davon, "ohne Angst" in die Duelle mit ManCity und Paris Saint-Germain zu gehen. Der Wettbewerb bietet auch die Chance, neues Selbstbewusstsein zu tanken. Die Skyblues wollen nach dem verlorenen CL-Finale 2020/21 auch in dieser Saison wieder mindestens das Endspiel erreichen. Guardiola war seit seinem CL-Titel 2010/11 mit dem FC Barcelona in der Königsklasse nur mäßig erfolgreich, holte keinen weiteren Titel. In dieser Saison soll es endlich so weit sein.

Wer zeigt / überträgt Manchester City - RB Leipzig live? Das Spiel im Überblick

Wettbewerb Champions League | 1. Spieltag Begegnung Manchester City - RB Leipzig Anpfiff 15. September - 21.00 Uhr Ort Etihad Stadium (Manchester. England)

Wer zeigt / überträgt Manchester City - RB Leipzig live im TV?

Anders als in den vergangenen Jahren wird die Übertragung der Champions League nicht bei dem Pay-TV-Sender Sky laufen. Stattdessen haben sich DAZN und Amazon Prime die Lizenzen für die Königsklasse sichern können und unter sich aufgeteilt.

DAZN Amazon Prime Konferenz Exklusiv bei DAZN - Gruppenphase 90 der 96 Gruppenspiele LIVE 6 Topspiele LIVE Achtelfinale 12 4 Viertelfinale 6 2 Halbfinale 2 2 Finale bei DAZN -

Dabei ist DAZN hauptverantwortlich für die Übertragung, Prime Video wird lediglich jeden Champions-League-Dienstag eines der Top-Spiele live übertragen. Die Partie zwischen Manchester City und RB Leipzig gibt es live und exklusiv nur bei DAZN zu sehen.

Wer zeigt / überträgt Manchester City - RB Leipzig im LIVE-STREAM?

Die Übertragung der Partie läuft über einen von DAZN gestellten LIVE-STREAM. Diese könnt Ihr via App auf Eurem Handy oder SmartTV verfolgen. Über den Laptop habt Ihr mittels eines beliebigen Internet-Browsers wie Chrome Zugriff auf den LIVE-STREAM auf der Website von DAZN .

Dafür benötigt Ihr logischerweise eine stabile Internetverbindung. Der LIVE-STREAM startet mit den Vorberichten bereits um 20.30 Uhr. Alex Schlüter wird Euch dabei als Moderator durch Interviews und Analysen führen. Das Spiel kommentieren wird Jan Platte, der dabei von Experte und Ex-Profi Sebastian Kneißl unterstützt wird. Kneißl spielte einst selbst einige Jahre in England und kennt den englischen Fußball gut.

Wer zeigt / überträgt Manchester City - RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? Die Vereine im direkten Vergleich

Anders als RB Leipzig ist Manchester City seit nun einem Jahrzehnt bereits fester Bestandteil der Champions League. Allerdings mussten die Citizens auch bereits zweimal in der Gruppenphase die Segel streichen. Für Leipzig ist es die vierte Teilnahme an der Königsklasse. Von den vorherigen drei Teilnahmen konnte man sich zweimal für das Achtelfinale qualifizieren.

Manchester City RB Leipzig Champions-League-Teilnahmen (inkl. 2021/2022) 11 4 Endspiele 1 0 Halbfinalteilnahmen 1 1 Viertelfinalteilnahmen 3 0 Achtelfinalteilnahmen 8 2

Manchester City - RB Leipzig live: Der Champions-League-Abend heute live bei DAZN

Da Sky keinerlei Senderechte an der Champions League hat fällt diese nun hauptsächlich DAZN zu. Allerdings gibt es dort nicht nur die Champions League zu begutachten. Auch Spiele der Bundesliga sowie alle Partien der Ligue 1 oder LaLiga könnt ihr beim Streamingdienst verfolgen.

Neben Fußball kommen zudem auch alle anderen Sportfans in ihren Genuss. Die NFL-Saison ist wieder da und ist auch bei DAZN vertreten. Zudem gibt es auch Basketball, Handball, Darts und Co. zu sehen. Dieses vielfältige Angebot ist allerdings kostenpflichtig. Bevor Ihr aber irgendetwas bezahlt, könnt Ihr das eben angesprochene Angebot mit einem kostenlosen Probemonat testen, den es hier gibt.

Danach könnt Ihr Euch zwischen einem Monats- und einem Jahresabonnement entscheiden. Das Monatsabo liegt bei 14,99 Euro monatlich. Für das Jahresabonnement wären einmalige 149,99 Euro fällig, was auf den Monat heruntergebrochen ungefähr ein Betrag von 12,50 Euro wäre.

Wer zeigt / überträgt Manchester City - RB Leipzig live? Die möglichen Aufstellungen

Mögliche Aufstellung Manchester City:

Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo - Gündogan, de Bruyne, Rodri - Grealish, Jesus, Sterling

Mögliche Aufstellung RB Leipzig:

Gulasci - Klostermann, Simakan, Orban, Angeliño - Adams, Kampl - Szoboszlai, Olmo, Nkunku - André Silva