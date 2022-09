Die Champions League startet wieder. Wo werden die Spiele am Mittwoch aber eigentlich gezeigt? Bei GOAL liefern wir Euch die Antwort darauf.

Auch heute am Mittwoch (7. September 2022) finden wieder Spiele der Champions League statt. Letztes Jahr konnte sich Real Madrid den Titel durch einen 1:0-Sieg gegen Liverpool im Finale sichern.

In diesem Jahr streben mehrere Top-Klubs den Gewinn des prestigeträchtigen Wettbewerbs an. Darunter befinden sich sowohl die beiden Finalisten des Vorjahres als auch zum Beispiel der FC Bayern, Chelsea oder Paris Saint-Germain. Wer am Ende das Rennen macht, erleben wir dann am 10. Juni 2023. Dort findet das Finale in Istanbul statt.

GOAL liefert Euch alle Antworten auf die Frage ob heute DAZN alle Spiele zeigt.

Champions League heute live: Wer überträgt die Königsklasse?

Verantwortlich für die Übertragung der Champions League sind die beiden Streamingdienste DAZN und Amazon Prime. Der Löwenanteil der Spiele ist dabei nur bei DAZN zu sehen. Einige ausgewählte Partien am Dienstag laufen bei Amazon Prime.

Champions League heute live: Zeigt / Überträgt DAZN alle Spiele am Mittwoch?

Die kurze Antwort auf diese Frage lautet ja, alle Spiele am Mittwoch werden immer bei DAZN gezeigt. Wie gerade erwähnt, zeigt Amazon Prime nur ausgewählte Spiele am Dienstag. Mittwochs sind alle Begegnungen ausschließlich bei DAZN zu sehen. Das bedeutet allerdings auch, dass im Free-TV keine Spiele mehr zu sehen sind.

Wie könnt Ihr jetzt aber eigentlich bei DAZN zusehen und was gibt es dort noch? Neben der Champions League zeigt DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, sowie die spanische, italienische und französische Liga. Dazu kommen noch Übertragungen aus den Bereichen Tennis, Darts, Kampf- oder Motorsport.

Kostenlos ist das Ganze allerdings nicht. Um Zugriff auf das gesamte Programm zu bekommen, müsst Ihr ein gültiges Abo abschließen. Das kostet Euch im Monatsabo 29,99 Euro pro Monat, im Jahresabo werden 24,99 Euro fällig.

Mehr Infos zu DAZN:

Champions League heute live: Welche Spiele finden statt?

Hier haben wir noch einmal kurz alle am heutigen Mittwoch (7. September) stattfindenden Spiele und die Anstoßzeiten aufgezählt: