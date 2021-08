Champions League, Töpfe für die Auslosung: Diese Teams nehmen teil

Am 26. August ist es soweit: Die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase steht an. Bei Goal erfahrt Ihr, welche Teams in diesem Jahr dabei sind.

Am 14. und 15. September erklingt sie wieder. Dann tönt die altehrwürdige und prestigeträchtige Champions-League-Hymne wieder durch die Stadien. Zuvor müssen allerdings erst die Gruppen der diesjährigen Ausgabe der Königsklasse ausgelost werden. Mit dabei sind wie bereits in den letzten Jahren vier deutsche Teams. Insgesamt waren bereits 26 der 32 Teilnehmer gesetzt, der Rest wurde in den Playoffs ermittelt.

Bei Goal erfahrt Ihr, welche Teams in diesem Jahr in der Champions League an den Start gehen werden und wie die Lostöpfe aussehen.

UEFA Champions League Auslosung: Diese Teams waren bereits gesetzt

Wie üblich gibt es in jeder (größeren) Liga Slots, die die jeweiligen Teams direkt zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen. In der Bundesliga sind es beispielsweise die Plätze eins bis vier. In diesem Jahr sind das der deutsche Meister FC Bayern München, Vizemeister RB Leipzig, Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg. Aus den anderen Ligen und Ländern waren folgende Teams bereits gesetzt:

Ligen Vereine LaLiga (Spanien) Atlético Madrid, FC Barcelona, Real Madrid, FC Sevilla, FC Villarreal Premier League (England) Manchester City, FC Chelsea, FC Liverpool, Manchester United Serie A (Italien) Inter Mailand, AC Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin Ligue 1 (Frankreich) OSC Lille, Paris Saint-Germain Liga NOS (Portugal) Sporting Lissabon, FC Porto Premjer-Liga (Russland) Zenit St. Petersburg Süper Lig (Türkei) Besiktas Istanbul Eredivisie (Niederlande) Ajax Amsterdam Premjer-Liha (Ukraine) Dynamo Kiew Jupiler Pro League (Belgien) Club Brügge

Die qualifizierten Teams aus den Playoffs der UEFA Champions League

Zu den bereits gesetzten Teams kommen allerdings noch sechs weitere hinzu. Diese mussten zuvor den Weg über die Playoffs gehen. In diesem Jahr konnten sich die Young Boys Bern (Schweiz), Shakthar Donezk (Ukraine), Benfica (Portugal), RB Salzburg (Österreich), Überraschungsmannschaft Sheriff Tiraspol (Moldawien) und Malmö FF (Schweden) über diesen Weg für die Champions League qualifizieren.

Tiraspol sticht dabei hervor. Die Mannschaft aus Moldawien setzte sich in den Playoffs gegen die hoch favorisierten Mannschaften Roter Stern Belgrad (Zweite Qualifikationsrunde) und Dinamo Zagreb (Dritte Qualifikationsrunde) durch. Es ist die erste Champions-League-Teilnahme in der Geschichte des Vereins.

Auslosung der UEFA Champions League: Die Lostöpfe

Die 32 qualifizierten Mannschaften werden bei der Auslosung für die Gruppenphase auf vier Lostöpfe aufgeteilt. In Topf Nummer eins befinden sich der amtierende Titelträger (FC Chelsea), der Europa-League-Sieger (FC Villarreal) sowie die Meister der sechs bestplatzierten Nationen der Fünfjahreswertung (England, Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Portugal).

Welche Mannschaften in die anderen drei Lostöpfe kommen, entscheidet die Klub-Koeffizienten-Rangliste. Zudem kann kein Team gegen eine Mannschaft aus dem eigenen Verband gelost werden. Die Lostöpfe sehen wiefolgt aus (Töpfe zwei bis drei absteigend sortiert nach der Koeffizienten-Platzierung):