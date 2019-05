Champions-League-Reform: UEFA plant angeblich vier Gruppen mit je acht Teams

Sind Vierergruppen in der Champions League bald Geschichte? Die UEFA soll im Zuge einer Reform wohl Achtergruppen in der Königsklasse planen.

Die Pläne zur Neuordnung der ab 2024 nehmen konkrete Formen an. Nach Information der französischen Nachrichtenagentur AFP soll es in der Königsklasse ein neues System mit vier Gruppen geben, die jeweils acht Mannschaften umfassen. Zudem sollen Auf- und Abstieg eingeführt werden. Dieser Vorschlag soll am Mittwoch beim Treffen des UEFA-Exekutivkomitees in Nyon auf den Tisch gekommen sein.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin stellte anschließend aber klar, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen sei. "Es ist wichtig zu wissen, dass trotz vieler Meldungen in den Medien noch keine Entscheidungen getroffen wurden. Im Moment haben wir nur Ideen und Meinungen."

Champions League soll der "aufregendste Wettbewerb der Welt" bleiben

Der Austausch mit allen Beteiligten sei in vollem Gange: "Unser Ziel ist es, eine Lösung zu finden, die die Veränderungen im Spiel widerspiegelt, die Position der UEFA-Wettbewerbe als die attraktivste und aufregendste der Welt bewahrt und gleichzeitig eine bedeutende Solidaritätsfinanzierung im europäischen Fußball bietet."

Am Vortag hatten sich die European Leagues, der Zusammenschluss von 36 europäischen Profiligen, deutlich gegen die von der UEFA und der Klubvereinigung ECA angestoßenen Pläne zur Europacup-Reform ausgesprochen.