Champions-League-Power-Ranking zum Viertelfinale: Nur Haaland verhindert BVB als Schlusslicht, Bayern knapp geschlagen

Acht Teams kämpfen um vier Halbfinaltickets. Während der BVB im Vorfeld mächtig taumelt, zählt der FC Bayern zu den Top-Favoriten. Das Ranking.

HINTERGRUND

Die Champions League startet am Dienstagabend in die entscheidende Phase, die Viertelfinal-Begegnungen stehen an. Losfee Hamit Altintop zog vor wenigen Wochen im schweizerischen Nyon einige echte Kracher.

Mit der Begegnung zwischen dem FC Bayern und PSG kommt es zur Final-Paarung aus der Vorsaison, zudem treffen die beiden Endspielteilnehmer aus dem Jahr 2018, Real Madrid und der FC Liverpool, diesmal bereits in der Runde der letzten Acht aufeinander – und Borussia Dortmund bekommt es mit dem vermeintlich härtesten Brocken überhaupt zu tun.

Wer zeigt sich aktuell in der bestechendsten Form, welches Team befindet sich im Vorfeld der Duelle in einer misslichen Lage? Das Power-Ranking zum CL-Viertelfinale von Goal und SPOX.

Platz 8: FC Porto

Gegner im Viertelfinale: FC Chelsea

Erreichte das Viertelfinale: 2:1, 2:3 gegen Juventus Turin

Aktuell: Platz 2 Primeira Liga

Die Portugiesen sorgten im Achtelfinale für die größte Überraschung, zwang Porto mit Juventus Turin doch Italiens Dauerdominator der vergangenen Jahre und somit einen Mitfavoriten auf den Henkelpott dank einer aufopferungsvollen Leistung in die Knie.

Trotz des Coups über die Alte Dame finden sich die Drachen am Ende des Rankings wieder. In puncto individueller Klasse kann Porto mit den restlichen Viertelfinalteilnehmern nicht mithalten, die ganz großen Stars sucht man in den Reihen der Blau-Weißen vergeblich.

Außerdem: In der heimischen Primeira Liga, die im Vergleich zu den nationalen Ligen der CL-Kontrahenten als schwächste deklariert werden muss, belegt Porto "nur" den zweiten Rang. Der Rückstand auf Tabellenführer Sporting beträgt neun Spieltage vor Schluss bereits acht Zähler.

Gegen Chelsea hat Porto eine kleine Außenseiterchance, sollte das Kollektiv die Leistungen aus den Duellen mit Juve noch einmal übertreffen.

Platz 7: Borussia Dortmund

Gegner im Viertelfinale: Manchester City

Erreichte das Viertelfinale: 3:2, 2:2 gegen den FC Sevilla

Aktuell: Platz 5 Bundesliga

Das derzeit wohl größte Sorgenkind der verbliebenen Champions-League-Teilnehmer. Der BVB schleppt sich seit Monaten durch die Bundesliga-Saison, verlor am vergangenen Wochenende das richtungsweisende Duell um CL-Platz vier gegen Eintracht Frankfurt und droht somit, die Königsklasse in der kommenden Spielzeit zu verpassen (sieben Punkte Rückstand).

Sinnbildlich für die derzeitige Borussen-Lage stand dabei Marco Reus' Gebaren, als er im Zuge seiner Auswechslung in Richtung Bank schlenderte und dem eingewechselten Giovanni Reyna die Kapitänsbinde unmotiviert hinterherwarf.

Die Argumente, die die Dortmunder für die Partien gegen ManCity optimistisch stimmen könnten, sind rar. Einzig die bislang ordentlichen Auftritte in der Königsklasse sowie die verlässlich funktionierende Tormaschine Erling Haaland versprühen einen Hauch von Hoffnung.

Sollte die norwegische Urgewalt, von der das Team von Edin Terzic beängstigend abhängig ist, gegen die Citizens nicht treffen, sieht es düster für die Westfalen aus.

Platz 6: FC Liverpool

Gegner im Viertelfinale: Real Madrid

Erreichte das Viertelfinale: 2:0, 2:0 gegen RB Leipzig

Aktuell: Platz 7 Premier League

Düster sah es in dieser Saison für den amtierenden Meister aus der Hafenstadt ebenfalls aus, zuletzt deutete sich jedoch ein Silberstreif am Horizont an. Am Wochenende watschte die Klopp-Mannschaft den FC Arsenal souverän mit 3:0 ab, gegen Vorjahres-Halbfinalist RB Leipzig setzten sich die Reds im CL-Achtelfinale verdientermaßen durch.

Rückblickend positiv für Liverpool, dass das Achtelfinal-Heimspiel aufgrund der Corona-Regelungen nicht an der Anfield Road, sondern in Budapest ausgetragen wurde. An der legendären Heimstätte, die so lange als Festung galt, wartet der LFC nämlich seit Dezember vergangenen Jahres auf einen Sieg (sechs Niederlagen, zwei Remis).

Gegen Real "muss" Liverpool allerdings wieder an der Anfield Road ran, zunächst reisen die Engländer jedoch zum spanischen Rekordmeister. Vielleicht die Gelegenheit, sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen.

Platz 5: Real Madrid

Gegner im Viertelfinale: FC Liverpool

Erreichte das Viertelfinale: 1:0, 3:1 gegen Atalanta Bergamo

Aktuell: Platz 3 LaLiga

Die Königlichen hatten in dieser Saison zwischenzeitlich mit erheblichen Problemen zu kämpfen, mittlerweile hat sich das Team aber berappelt. Wurschtelte Real sich in einer Gruppe mit Gladbach, Inter und Donezk noch durch die CL-Vorrunde, standen im Achtelfinale zwei Siege gegen Atalanta Bergamo zu Buche.

Auch in der Liga läuft derzeit wieder alles nach Plan. Die letzte Niederlage setzte es Ende Januar, seither fuhren die Blancos sieben Dreier sowie zwei Unentschieden ein. Ein großer Wermutstropfen dürfte mit Blick auf die Duelle mit Liverpool allerdings die Verletzung von Superstar und Kapitän Sergio Ramos sein.

Nach der Länderspielpause gab der Klub bekannt, dass der Routinier an einer Muskelverletzung in der linken Wade laboriere. Während Real keine konkreten Angaben über die Ausfallzeit machte, geht die spanische Zeitung AS von einer einmonatigen Abwesenheit aus. Sollte sich die Prognose auch nur ansatzweise bestätigen, steht Ramos seinem Trainer für beide Partien nicht zur Verfügung.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der sich auf der obligatorischen Pressekonferenz über die Außenseiterrolle seiner Mannschaft zu freuen schien, stellte einen wichtigen Punkt heraus: "Real Madrid ist gut in Form und sie haben viel Erfahrung. Wenn jemand weiß, wie man die Champions League gewinnt, dann ist es Real Madrid."

Platz 4: PSG

Gegner im Viertelfinale: FC Bayern

Erreichte das Viertelfinale: 4:1, 1:1 gegen den FC Barcelona

Aktuell: Platz 2 Ligue 1

Tabellenführung gegen Lille verspielt, Superstar Neymar mal wieder des Feldes verwiesen – die Generalprobe für den CL-Kracher in der Allianz Arena ging für PSG in die Hose.

Auch hinsichtlich des zur Verfügung stehenden Personals dürften sich auf Mauricio Pochettinos Gesicht Sorgenfalten breitmachen: Ganze neun Profis, unter anderem Juan Bernat, Marco Verratti und Mauro Icardi, gilt es zu ersetzen.

Dennoch verfügt der Tuchel-Nachfolger insbesondere in der Offensive über herausragende Qualität. Everton-Leihgabe Moise Kean steuerte in 34 Pflichtspielen satte 17 Tore bei, zudem wirbeln mit Kylian Mbappe und Angel Di Maria zwei echte Ausnahmekönner auf den Flügeln. Neymar, dessen Platzverweis vom Wochenende auf die Champions League keine Auswirkungen hat, komplettiert die dekorierte Angriffsmaschine.

In der Champions League präsentierten sich die Franzosen in der laufenden Spielzeit weitestgehend stabil, zwei knappen Niederlagen in der Gruppenphase gegen United und Leipzig stehen fünf Siege und ein Remis gegenüber. Vor allem der 4:1-Hinspielerfolg im Achtelfinale über den FC Barcelona war ein echtes Ausrufezeichen.

Platz 3: FC Chelsea

Gegner im Viertelfinale: FC Porto

Erreichte das Viertelfinale: 1:0, 2:0 gegen Atletico Madrid

Aktuell: Platz 5 Premier League

Seit Thomas Tuchel die Geschicke an der Seitenlinie des FC Chelsea leitet, läuft es für die hochveranlagten Blues wie am Schnürchen. Mit Ausnahme der überraschenden 2:5-Klatsche am vergangenen Wochenende gegen West Brom weiß das Team besonders in der Defensive zu gefallen.

Bis zu besagter Pleite schluckten die Londoner in wettbewerbsübergreifend 14 Partien lediglich zwei Gegentore, das Gefühl einer Chelsea-Niederlage kannte Tuchel vor der Begegnung mit West Brom nicht.

Der ehemalige Mainz-, Dortmund- und PSG-Coach führte seine neue Mannschaft vom neunten auf den fünften Tabellenplatz, die abermalige Champions-League-Qualifikation ist mittlerweile in lockerer Schlagdistanz. Erstmals seit 2014 hat Chelsea die Chance auf das Halbfinale – diesen Erfolg wird man sich von Porto aller Voraussicht nach nicht nehmen lassen.

Platz 2: FC Bayern

Gegner im Viertelfinale: PSG

Erreichte das Viertelfinale: 4:1, 2:1 gegen Lazio Rom

Aktuell: Platz 1 Bundesliga

Der amtierende Sieger des prestigeträchtigsten Wettbewerbs im Vereinsfußball zählt natürlich auch in diesem Jahr zu den Mitfavoriten. Zu locker flog die Flick-Truppe bislang durch die Champions League, zu souverän marschieren die Münchner zur neunten deutschen Meisterschaft in Serie.

Warum die Bayern dennoch nur Zweiter im Power-Ranking sind, ist neben der Überform von Manchester City freilich eng mit dem Ausfall von Torgarant Robert Lewandowski verbunden. Der Pole, der mindestens eines, voraussichtlich aber beide Duelle mit PSG verpassen wird, zeichnete alleine in dieser Bundesliga-Saison mit 35 Toren beinahe für die Hälfte aller Bayern-Treffer verantwortlich (79), in der Champions League knipste er in sechs Spielen fünfmal.

Mit Thomas Müller, der sich beispielsweise aktuell in großartiger Verfassung präsentiert, sowie den nicht minder formstarken Leon Goretzka und Joshua Kimmich dürfen sich die Bayern trotz der Lewy-Abstinenz berechtigte Hoffnungen auf das Halbfinale machen – und dann könnte Flick, sofern der Heilungsprozess bei Lewandowski wünschenswert verläuft, auch wieder auf seinen absoluten X-Faktor bauen. Auf Serge Gnabry müssen die Münchner allerdings aller Voraussicht nach verzichten.

Platz 1: Manchester City

Gegner im Viertelfinale: Borussia Dortmund

Erreichte das Viertelfinale: 2:0, 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach

Aktuell: Platz 1 Premier League

Jedes Jahr als Favorit gehandelt, enttäuschten die Skyblues in den vergangenen Jahren immer wieder, wenn es im Rennen um die Champions League in die entscheidende Phase ging. Viermal in Folge war spätestens im Viertelfinale Schluss, in der vergangenen Saison musste ManCity gegen Underdog Olympique Lyon die Segel streichen.

Dass es in diesem Jahr anders kommen, Pep Guardiola auf der Jagd nach dem heiligen Gral namens Henkelpott endlich erfolgreich sein könnte, liegt an der aktuell schier unglaublichen Form seines Teams. 26 der 27 vergangenen Pflichtspiele gewann ManCity, Leistungsträger wie Kevin de Bruyne oder Ilkay Gündogan brillieren nach Belieben, die Mannschaft harmoniert insgesamt herausragend – und darf sich aller Voraussicht nach am Saisonende zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren englischer Meister nennen.

Gegen Borussia Dortmund müsste schon der Pep'sche CL-Fluch greifen, um den Citizens einen Strich durch die Halbfinal-Rechnung zu machen.