Es ist der Traum jedes Fußballers: Einmal die Champions-League-Trophäe in den Himmel stemmen. Doch wie schwer ist der Henkelpott eigentlich?

Es ist wohl eine der begehrtesten Trophäen im Weltfußball. Der Champions-League-Pokal gehört zu den ältesten im Fußball und wird seit 1956 an den Sieger im Europapokal der Landesmeister und seit 1993 an den Gewinner der Champions League vergeben.

Doch wer die Champions League gewinnt und den silbernen Pokal in die Höhe reckt, benötigt etwas Muskelmasse. GOAL klärt über die Eckdaten und Geschichte des Pokals auf.

Wie schwer ist der Champions-League-Pokal? Die Eckdaten

Champions-League-Pokal Material Silber, Blattgold Gewicht 8 Kilogramm Höhe 74 Zentimeter Version 6. Ausfertigung

Die Trophäe besteht primär aus echtem Silber und zudem etwas Blattgold. Bei aller Bedeutung im sportlichen Kontext ist der materielle Wert des Pokals verhältnismäßig niedrig: Um die 2000 Euro ist das Material wert. Wer die Trophäe in den Himmel stemmen will, muss etwa acht Kilogramm an Gewicht hochheben, der Pokal ist um die 74 Zentimeter groß.

Wie schwer ist der Champions-League-Pokal? Die Geschichte

Seit dem Jahr 1967 wird der Champions-League-Pokal in seiner gewohnten Henkelpottform an den Gewinner von Europas wichtigstem Klubwettbewerb vergeben. Die momentan vergebene Version ist die sechste Ausfertigung des Pokals, denn: Vereine, die den Wettbewerb zum fünften Mal oder dreimal in Folge gewinnen, dürfen die Originaltrophäe behalten.

Real Madrid, der FC Liverpool und die AC Milan sind aufgrund ihrer fünf oder mehr Titelgewinne im Besitz eines Originalexemplars, der FC Bayern München und Ajax Amsterdam aufgrund ihrer jeweiligen Titelhattricks in den 70er Jahren. Seit dem Jahr 2009 bleibt das Original aber in den Händen der UEFA, die Sieger bekommen nur noch eine Nachbildung in Originalgröße.