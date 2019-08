Champions League Playoffs 2019/20: So werden die Spiele live im TV und im LIVE-STREAM übertragen

Ende August kämpfen zwölf Teams um die sechs verbliebenen Tickets zur Gruppenphase der Champions League. So werden die Playoffs live übertragen.

Sechs Plätze für die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2019/20 sind noch offen. Vergeben werden diese in den Playoffs zur Königsklasse, die am 20./21. August (Hinspiele) und am 27./28. August (Rückspiele) 2019 stattfinden werden.

Mit dabei ist unter anderem Vorjahreshalbfinalist Amsterdam, der bereits die vorige Qualirunde überstehen musste und sich dabei nur knapp gegen den griechischen Meister Saloniki durchsetzte. Außerdem unter anderem in den Playoffs am Start: Der LASK aus Österreich, ( ), ( ) und ( ).

Goal zeigt Euch in diesem Artikel, wie die Playoffspiele zur in und in Österreich live im TV und im LIVE-STREAM übertragen werden.

Champions League Playoffs live im TV oder im LIVE-STREAM schauen: Geht das?

Wie auch in der Vorsaison teilen sich in Deutschland und in Österreich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Live-Übertragungen der Champions League untereinander auf. Die Rechte der beiden Sender greifen nun eben ab den Playoffs, während man die vorherigen Qualirunden noch nicht live gezeigt hatte.

Bei der Aufteilung wird ein Picking-System angewandt, bei dem DAZN und Sky die Spiele wählen können, die beim jeweiligen Sender live laufen werden. Dabei gibt es auch Unterschiede bei den Übertragungen in Deutschland und Österreich.

Schaue die Playoffs zur Champions League live auf DAZN: Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Und Sky zeigt alle Partien in der Konferenz, einige allerdings nicht live in voller Länge, da diese auf DAZN laufen.

Champions League Playoffs: Diese Spiele zeigt DAZN live und exklusiv in voller Länge in Deutschland

Datum Partie Sender Di., 20. August 2019 APOEL Nikosia - Ajax DAZN Di., 20. August 2019 CFR Cluj - DAZN Mi., 21. August 2019 Young Boys Bern - Roter Stern Belgrad DAZN Mi., 21. August 2019 Dinamo Zagreb - DAZN Di., 27. August 2019 Krasnodar - DAZN Di., 27. August 2019 Rosenborg - Dinamo Zagreb DAZN Mi., 28. August 2019 Brügge - LASK DAZN Mi., 28. August 2019 Slavia Prag - CFR Cluj DAZN

Champions League Playoffs: Diese Spiele zeigt Sky live und exklusiv in voller Länge in Deutschland

Datum Partie Sender Di., 20. August 2019 LASK - Brügge Sky Mi., 21. August 2019 Olympiakos - Krasnodar Sky Di., 27. August 2019 Roter Stern Belgrad - Young Boys Bern Sky Mi., 28. August 2019 Ajax - APOEL Nikosia Sky

Champions League Playoffs: Diese Spiele zeigt DAZN live und exklusiv in voller Länge in Österreich

Datum Partie Sender Di., 20. August 2019 LASK - Brügge DAZN Di., 20. August 2019 CFR Cluj - Slavia Prag DAZN Mi., 21. August 2019 Young Boys Bern - Roter Stern Belgrad DAZN Mi., 21. August 2019 Dinamo Zagreb - Rosenborg DAZN Di., 27. August 2019 Krasnodar - Olympiakos DAZN Di., 27. August 2019 Rosenborg - Dinamo Zagreb DAZN Mi., 28. August 2019 Ajax - APOEL Nikosia DAZN Mi., 28. August 2019 Slavia Prag - CFR Cluj DAZN

Champions League Playoffs: Diese Spiele zeigt Sky live und exklusiv in voller Länge in Österreich

Datum Partie Sender Di., 20. August 2019 APOEL Nikosia - Ajax Sky Mi., 21. August 2019 Olympiakos - Krasnodar Sky Di., 27. August 2019 Roter Stern Belgrad - Young Boys Bern Sky Mi., 28. August 2019 Brügge - LASK Sky

Champions League 2019/20: Wann wird die Gruppenphase ausgelost?

Am 29. August schauen die 32 Teilnehmer an der Champions-League-Saison 2019/20 gebannt nach Monaco. Dort werden dann nämlich die acht Gruppen für die Vorrunde der Königsklasse ausgelost.

Der erste Spieltag steigt dann am 17. und 18. September.

Champions League 2019/20: Diese 26 Teams sind schon qualifziert

: , , ,

: , , ,

Deutschland: , , ,

: , , ,

: , ,

: Zenit St. Petersburg, Lokomotiv Moskau

: Shakhtar Donezk

Österreich: RB Salzburg

Was zeigt DAZN diese Saison live?

DAZN überträgt internationalen Topfußball - und seit dieser Saison auch die live! Insgesamt über 40 Partien aus dem deutschen Oberhaus laufen in der Saison 2019/20 im LIVE-STREAM auf DAZN, darunter fallen alle Freitagsspiele, alle Montagsspiele und die Spiele, die sonntags um 13.30 Uhr stattfinden.

Zudem werden auch in dieser Spielzeit wieder viele Begegnungen der Champions League und der bei DAZN zu sehen sein, dazu , die , die und viele weitere Wettbewerbe rund um den Globus.

Dazu hat DAZN neben Fußball auch weitere Sportarten wie Basketball, American Football, Tennis, Baseball oder Darts im Programm.

Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN: Die Preisanpassung

DAZN hat seinen Service über die vergangenen drei Jahre stetig verbessert, um Fans das beste Livesport-Erlebnis bieten zu können. Im Zuge dessen hat DAZN sein Rechteportfolio sowie die Produktionsstandards und die Streamingqualität fortwährend gesteigert.

Deshalb wird DAZN den monatlichen Preis des Abonnements ab 1. August 2019 auf 11,99€ pro Monat erhöhen. DAZN-Fans können den besten Livesport weiterhin für rund 10€ erleben, wenn sie sich für das neu geschaffene Jahresabonnement zum Preis von 119,99€ entscheiden, das ebenfalls ab 1. August verfügbar sein wird.