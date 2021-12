Champions League: Die Lostöpfe bei der Achtelfinal-Auslosung

Am Montag werden ab 12 Uhr die verbliebenen 16 Teilnehmer ihren Gegner im Achtelfinale der Champions League zugelost bekommen. Bisher haben wir bereits zahlreiche Begegnungen auf Weltklasseniveau in der Königsklasse bestaunen dürfen. Man denke hierbei an die Machtdemonstration der Bayern gegen Barcelona oder das 6:3-Spektakel zwischen Man City und RB Leipzig.

Nun geht es endgültig in die heiße K.-o.-Phase und wir dürfen bereits gespannt sein, welche Duelle gezogen werden. So viel vorweg: Den Bayern drohen trotz Gruppensieg mehrere Hammerlose! In welchem Lostopf sich welches Teams befindet, lest Ihr hier.

Champions League, Achtelfinale: Die Eckdaten zu den Achtelfinals

Champions League, Auslosung Achtelfinale: Der Modus im Überblick

Als Gruppensieger gehen die Bayern mit dem vermeintlichen Vorteil in die Auslosung, dass ihnen lediglich ein Gruppenzweiter droht. Das bedeutet: Die Gruppensieger treffen jeweils auf einen der Gruppenzweiten.

Den Gruppenersten wird zudem das Heimrecht beim Rückspiel zugesprochen.

Im Achtelfinale ist es nicht möglich, auf ein Team aus demselben Verband oder aus derselben Gruppe zu treffen. Das bedeutet, wir werden im Achtelfinale beispielsweise kein Match des FC Bayern vs. Benfica und kein Liverpool vs. Chelsea sehen.

Champions League, Achtelfinale: Die Lostöpfe im Überblick

Die Auslosung der Achtelfinal-Partien ist im Grunde sehr simpel, da es nur zwei Lostöpfe gibt: In Topf 1 befinden sich alle Gruppensieger und in Topf 2 die Gruppenzweiten. Nach der Gruppenphase ergibt sich für die Bayern beispielsweise die Konstellation, dass sie trotz Gruppensieg auf Brocken wie Chelsea, PSG oder Inter Mailand treffen können.

Wir geben Euch im Folgenden den Überblick darüber, welche Teams sich in Topf 1 und welche Mannschaften sich in Topf 2 befinden.

Lostopf 1 (Gruppensieger) Lostopf 2 (Gruppenzweite) FC Bayern Ajax Amsterdam

FC Liverpool

Manchester City

Manchester United

Real Madrid

Juventus Turin

OSC Lille Atletico Madrid Inter Mailand

Paris St. Germain

Sporting Lissabon

FC Chelsea

FC Villarreal

RB Salzburg

Benfica Lissabon

Übertragung: Diese Sender zeigen das Achtelfinale der Champions League live

Es lässt sich bereits erahnen, dass uns die eine oder andere hochkarätige Begegnung bereits früh im Wettbewerb erwarten könnte. Wer hier live vor dem internetfähigen TV-Gerät oder auf zahlreichen weiteren Devices dabei sein möchte, sollte sich unbedingt überlegen, ein Abonnement bei DAZN und Amazon Prime abzuschließen!

Um den Großteil, nämlich zwölf Achtefinalpartien live oder in der Konferenz zu sehen, ist DAZN die erste Anlaufstelle! Bereits ab 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo, monatlich kündbar) könnt Ihr den Großteil aller Begegnungen live und in voller Länge sehen. Auch Sparfüchse kommen bei DAZN auf Ihre Kosten: Das Jahresabo gibt es für einmalig 149,99 Euro. Dies entspricht rund 12,50 Euro pro Monat und ist somit etwas günstiger als die Monatsmitgliedschaft.

Wer sich für die Auslosung an sich interessiert, kann diese zudem auf DAZN live sehen! Die Übertragung beginnt um 12 Uhr und Ihr erlebt die Spannung hautnah mit!

Champions League, Achtelfinale: Der restliche Terminkalender für die CL-Saison 2021/22