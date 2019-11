Champions League: Liverpool veröffentlicht Sondertrikot

Liverpool hat vor dem anstehenden Spiel in der Champions League gegen Genk ein Sondertrikot vorgestellt, welches an die sechs UCL-Titel erinnert.

Der und Ausrüster New Balance haben vor dem anstehenden Spiel in der gegen den am Dienstag (21 Uhr live auf DAZN) ein Sondertrikot vorgestellt.

Das Liverpool-Wappen wird dabei von sechs Sternen und sechs Jahreszahlen umkreist, welche an die sechs Titel in der Königklasse erinnern sollen.

Die Reds holten unter Trainer Jürgen Klopp vergangene Saison ihren sechsten Titel nach den Erfolgen in den Jahren 2005, 1984, 1981, 1978 und 1977.