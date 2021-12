Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt die Spiele diese Woche?

Ein letztes Mal Königsklasse im Jahr 2021! Am 7. und 8. Dezember steht in der Gruppenphase der UEFA Champions League der letzte Spieltag an.

Zum Ende der Gruppenphase sind noch einige offene Fragen zu klären: Schafft der FC Barcelona gegen den FC Bayern den Einzug in die K.o.-Phase? Kann sich Atletico Madrid in Gruppe B noch an Porto und Milan vorbeischieben? Auch für den VfL Wolfsburg ist zwischen Gruppen-Aus und Achtelfinale noch alles möglich.

Mit Borussia Dortmund und RB Leipzig sind zwei deutsche Vertreter hingegen nicht im Achtelfinale vertreten. Während der BVB bereits sicher in der Europa League weiterspielen wird, muss Leipzig vor dem Duell gegen Manchester City noch um den Verbleib im europäischen Wettbewerb zittern.

Wer zeigt die Spiele der Champions League in dieser Woche? Wir liefern Euch alle Infos zur Übertragung des 6. Spieltags der Königsklasse im TV und im LIVE-STREAM.

Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM: Welche Sender zeigen die Champions League?

An der Front der Übertragungsrechte hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Während früher noch einige Spiele im Free-TV liefen, ist die Gruppenphase mittlerweile nur noch gegen Bezahlung zu sehen. Dabei haben die Streaminganbieter mittlerweile das lineare TV abgelöst.

Seit dieser Spielzeit gilt das neue Rechtepaket und mit Sky musste sich ein etablierter Player von der Königsklasse verabschieden. Stattdessen teilen sich DAZN und Amazon Prime die Spiele unter sich auf. Den Bärenanteil konnte sich dabei DAZN sichern.

The Champions League group stage is nearly over but the Team of the Group Stage in #FIFA22 Ultimate Team is already here – available now in #FUT22 🎮🙌 @EASPORTSFIFA | #UCL pic.twitter.com/L7dLAfMQo9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 3, 2021

Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM: Diese Spiele laufen am 6. Spieltag bei DAZN

15 von 16 Partien zeigt DAZN pro Spieltag im Einzelspiel, in der Konferenz und in den Highlights. In dieser Woche befinden sich darunter drei Partien mit deutscher Beteiligung. So überträgt der Ismaninger Internetsender am Dienstag Leipzigs Auftritt gegen Manchester City.

Am Mittwoch seht Ihr bei DAZN zudem die Begegnungen FC Bayern vs. FC Barcelona und VfL Wolfsburg vs. OSC Lille. Die Einzelübertragungen zu den Spielen der deutschen Teilnehmer starten bereits um 20.30 Uhr auf der DAZN-Plattform.

DAZN zeigt / überträgt den 6. Spieltag der Champions League: Die Konferenz am Dienstag

Ab 18.30 Uhr zeigt DAZN am Dienstagabend mit Ausnahme des Spiels von Borussia Dortmund alle Partien der Champions League in der Konferenz. Als Moderator führt dabei Tobi Wahnschaffe durch die Übertragung. Hier seht Ihr alle Begegnungen der Konferenz im Überblick:

Paris Saint-Germain - Club Brügge (18.45 Uhr, Kommentator: Holger Pfandt)

RB Leipzig - Manchester City (18.45 Uhr, Kommentator: Uli Hebel)

AC Mailand - FC Liverpool (21 Uhr, Kommentator: Marco Hagemann)

Real Madrid - Inter Mailand (21 Uhr, Kommentator: Freddy Harder)

FC Porto - Atletico Madrid (21 Uhr, Kommentator: Nico Seepe)

Ajax - Sporting (21 Uhr, Kommentator: Christoph Stadtler)

Schachtjor Donezk - Sheriff Tiraspol (21 Uhr, Kommentator: Uwe Morawe

DAZN zeigt / überträgt den 6. Spieltag der Champions League: Die Konferenz am Mittwoch

Am Mittwoch ist hingegen Jan Lüdeke zu den Vorberichten 15 Minuten vor Anpfiff als Moderator im Studio in Ismaning. Hier seht Ihr alle gezeigten Partien:

Juventus - Malmö FF (18.45 Uhr, Kommentator: Marcel Seufert)

Zenit St. Petersburg - FC Chelsea (18.45 Uhr, Kommentator: Jogi Hebel)

FC Bayern München - FC Barcelona (21 Uhr, Kommentator: Lukas Schönmüller)

VfL Wolfsburg - OSC Lille (21 Uhr, Kommentator: Uli Hebel)

Salzburg - FC Sevilla (21 Uhr, Kommentator: Michael Born)

Benfica - Dynamo Kiew (21 Uhr, Kommentator: Tom Kirsten)

Manchester United - Young Boys Bern (21 Uhr, Kommentator: Holger Pfandt)

Atalanta Bergoma - FC Villarreal (21 Uhr, Kommentator: Mario Rieker)

DAZN zeigt / überträgt die UEFA Champions League: Das Abo beim Streamingdienst

Um die Konferenz sowie die Einzelspiele bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo beim Streaminganbieter. Das gibt es wahlweise im Monatsabo für 14,99 Euro oder im Jahresabo für einmalig 149,99 Euro. Alle Infos zur DAZN-Mitgliederschaft findet Ihr unter diesem Link.

Neben der UEFA Champions League seht Ihr bei DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Zudem zeigt das Streamingportal die Spiele der spanischen Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A. Hier kommt Ihr direkt zum aktuellen Programm.

Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM: Welches Spiel läuft bei Amazon Prime?

Mit Amazon Prime betrat in dieser Saison ein neuer Player die Bühne der Königsklasse. Insgesamt 16 Spiele zeigt der Streaminganbieter des Weltkonzerns, sechs davon in der Gruppenphase.

So ist jeweils das Top-Spiel am Dienstagabend bei Amazon Prime zu sehen. Am 6. Spieltag hat sich der Sender die Rechte für die Übertragung der Partie von Borussia Dortmund gegen Besiktas gesichert.

Champions League: Amazon Prime zeigt BVB vs. Besiktas im LIVE-STREAM

Bereits um 19.30 Uhr - also anderthalb Stunden vor Anpfiff - starten bei Amazon Prime die Vorberichte. Als Moderator steht dabei Sebastian Hellmann am Spielfeldrand und darf dort ein Expertentrio begrüßen. Dieses besteht aus der ehemaligen Nationalspielerin Kim Kulig, Matthias Sammer und Mario Gomez. Das Kommentatoren-Duo besteht aus Manuel Friedrich und Benedikt Höwedes.

Auch für Amazon Prime benötigt Ihr ein zahlungspflichtiges Abo. Die Kosten liegen für die Standardmitgliedschaft monatlich bei 7,99 Euro. Alle Infos findet Ihr auf der offiziellen Website von Amazon.

Wer zeigt die Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung am Dienstag in der Übersicht

Anpfiff Spiel TV / LIVE-STREAM 7. Dezember, 18.45 Uhr Paris Saint-Germain - Club Brügge DAZN 7. Dezember, 18.45 Uhr RB Leipzig - Manchester City DAZN 7. Dezember, 21 Uhr FC Porto - Atletico Madrid DAZN 7. Dezember, 21 Uhr AC Mailand - FC Liverpool DAZN 7. Dezember, 21 Uhr Borussia Dortmund - Besiktas Amazon Prime 7. Dezember, 21 Uhr Ajax - Sporting DAZN 7. Dezember, 21 Uhr Real Madrid - Inter Mailand DAZN 7. Dezember, 21 Uhr Schachtjor Donezk - Sheriff Tiraspol DAZN

Wer zeigt die Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung am Mittwoch in der Übersicht