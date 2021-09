Champions League live auf DAZN: Wie viele Spiele zeigt der Streamingdienst?

DAZN ist ab dieser Saison hauptverantwortlich für die Übertragung der Champions League. Hier erfahrt Ihr, wie viele Spiele DAZN übertragen wird.

Ab dieser Saison teilt sich DAZN die Übertragungsrechte der Champions League mit Amazon. Teilen ist allerdings etwas weit hergeholt, denn: DAZN überträgt knapp 90 Prozent aller Einzelspiele der UEFA Champions League live.

Goal erklärt Euch, wie viele der insgesamt 124 Partien aus Gruppen- und K.o.-Phase DAZN übertragen wird.

Die Champions League bei DAZN: Wie viele Spiele werden live übertragen?

Wie bereits erwähnt, ist DAZN mit ca. 90 Prozent hauptverantwortlich für die Übertragung der diesjährigen Königsklasse. In Zahlen: 110 der 124 Partien (Gruppenphase und K.o.-Runde) hat sich der Streamingdienst sichern können, den Rest der Einzelspiele (14) überträgt Prime Video.

Amazon wird Dienstags jeweils ein Topspiel der Champions League live im Einzelspiel übertragen. Dieses ist dann bei DAZN nur in der Konferenz zu verfolgen. Die Partien für die ersten drei Spieltage, die alle DAZN-Kunden nur in der Konferenz verfolgen können, stehen indes schon fest. Am ersten Spieltag betrifft das die Partie zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München. Am zweiten und dritten Spieltag sind es jeweils die Begegnungen mit Beteiligung von Borussia Dortmund.

Das Endspiel hat sich DAZN exklusiv sichern können, ist allerdings auch im Free-TV beim ZDF zu sehen. Hier findet Ihr eine klare Übersicht über die Aufteilung der Lizenzen für die TV-Rechte an der Champions League:

DAZN Amazon Prime ZDF Konferenz Exklusiv bei DAZN - - Gruppenphase 90 der 96 Gruppenspiele LIVE 6 Topspiele LIVE - Achtelfinale 12 4 - Viertelfinale 6 2 - Halbfinale 2 2 - Finale bei DAZN - im ZDF

Die Champions League ab 2021/2022 live und umfangreich bei DAZN

110 von 124 Partien der Champions League bei DAZN. Das ist eine ganze Menge. Dazu kommen zahlreiche Übertragungen der Bundesliga, Ligue 1 sowie LaLiga. Außerdem gibt es auch einiges mehr an Sport bei DAZN zu sehen. Darum ist das ganze Angebot auch nicht kostenlos.

