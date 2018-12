Champions-League-Sieger John Arne Riise über Konfrontation mit seinem Peiniger: "Es war die perfekte Antwort"

Mit dem Gewinn der Champions League im Rücken, wollte Liverpool-Verteidiger Riise es sich nicht nehmen lassen, seinem Peiniger gegenüberzutreten.

In seinem neuen Buch Running Man gibt John Arne Riise exklusive Einblicke in sein Leben und spricht darin auch über die Tage nach dem Champions-League-Finale 2005, als er im Rausch des Liverpooler Comebacks (6:5) gegen den AC Mailand seinem ehemaligen Peiniger bei McDonald's begegnete.

"Einer von ihnen arbeitete bei McDonald's, und daran ist auch nichts falsch, aber ich hatte gerade die Champions League gewonnen", erinnert sich der 38-Jährige an den Moment, als er in seiner Heimatstadt Molde dem Mann gegenübergetreten war, der ihm die Schulzeit schwer gemacht hatte: "In der Schule wurde ich gehänselt. Niemals zu Partys und sowas eingeladen. Im Sportunterricht wollte mich keiner in seiner Mannschaft haben", blickt Riise auf seine schwere Kindheit zurück.

Riise über Begegnung mit seinem Peiniger: "Es hat sich gut angefühlt"

"Ich habe ihn erkannt und ich weiß, dass er auch mich erkannt hat. Ich war einfach nur glücklich und habe gelacht, aber in meinem Kopf wusste ich, dass ich es ihm gezeigt habe", freute sich der ehemalige Verteidiger über die glückliche Fügung: "Es war Zufall, dass ich ihn gesehen habe, aber er hat offensichtlich dort gearbeitet. Ich ging an den Tresen, um einen Big Mac zu bestellen. Ich wollte eigentlich gar keinen, sondern nur seine Reaktion sehen. Er drehte sich um und wollte den nächsten Kunden heranrufen. Er hat mich angesehen, mir direkt in die Augen geschaut. Er wusste Bescheid."

Dies habe ihm gereicht, um mit dem Kapitel abzuschließen: "Ich habe nichts gesagt, ging raus und schmiss den Burger weg. Es war nicht geplant, aber es war die perfekte Antwort. Bei allem Respekt davor, dass man bei McDonald's arbeitet, aber ich hatte gerade die Champions League gewonnen. Es war sehr gut für mich, nach Hause zu kommen und einen Blick auf ihre Gesichter zu erhaschen", fügt Riise hinzu.