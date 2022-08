Champions-League-Hymne: In welchen Sprachen wird sie gesungen?

Der Titelsong der Köngisklasse, welcher offiziell schlicht als "Champions League" betitelt wird, ist die offizielle Hymne des UEFA-Wettbewerbs. Diese ertönt sowohl im Stadion vor Spielbeginn beim Einlaufen zweier Mannschaften als auch beim Vor- und Abspann von TV-Übertragungen.

GOAL zeigt Euch, in welchen Sprachen die CL-Hymne gesungen wird und gibt Euch zusätzlich alle Infos rund um ebenjene.

Champions-League-Hymne: In welchen Sprachen wird gesungen?

Am 6. September beginnt die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2022/23 und es geht in die 68. Spielzeit der europäischen Königsklasse. Zuletzt konnte Real Madrid den Henkelpott nach einem knappen Finalsieg über den FC Liverpool gewinnen. Blickt man auf die Kader der zahlreichen Top-Teams, kann man mit einem spannenden Kampf um den größten europäischen Vereinstitel rechnen.

Die Champions-League-Hymne in verschiedenen Sprachen

In welchen Sprachen wird die legendäre Hymne also gesungen? Blickt man auf den Text (oder hört genau hin), fällt auf: Drei Sprachen sind Teil der Hymne. Auf deutsch, französisch und englisch wird der Text gesungen.

Um genauer nachzuvollziehen, was genau gesungen wird und welche Sprache wann kommt, werfen wir nun einen Blick auf den Text der CL-Hymne.

Champions-League-Hymne: Wie geht der Text?

Der Originaltext der CL-Hymne stammt vom britischen Komponisten Tony Britten und setzt sich aus den drei offiziellen UEFA-Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch zusammen. Der Text besteht aus einem Refrain, welcher in der Originalausführung insgesamt dreimal gesungen wird, sowie zwei Strophen. Die ursprüngliche Version hat eine Gesamtdauer von drei Minuten.

Beim Einlaufen der Mannschaften vor einer Champions-League-Partie ertönt jedoch nur der Refrain. So lautet der komplette Text der Hymne:

Champions-League-Hymne: Der komplette Text

Ce sont les meilleures équipes



Es sind die allerbesten Mannschaften



The main event





Die Meister



Die Besten



Les grandes équipes



The champions





Une grande réunion



Eine große sportliche Veranstaltung





The main event

Die Meister





Die Besten





Les grandes équipes





The champions







Ils sont les meilleurs





Sie sind die Besten





These are the champions







Die Meister





Die Besten





Les grandes équipes





The champions

Champions-League-Hymne: Der Text der kürzeren TV-Version

In der offiziellen TV-Eröffnungssequenz vor jeder Champions-League-Übertragung wird der Text leicht abgewandelt gesungen, die Melodie bleibt dabei jedoch identisch:





Ils sont les meilleurs



Sie sind die Besten





These are the Champions





Die Meister





Die Besten





Les grandes équipes





The champions

Seit wann gibt es die Champions-League-Hymne?



Seit wann gibt es also die Champions-League-Hymne? Im Jahr 1992 wurde die UEFA Champions League gegründet - zuvor wurde jährlich deer Europapokal der Landesmeister ausgespielt.



In ebenjenem Jahr hat die UEFA aber dem britischen Komponisten Tony Britten den Auftrag erteilt, die Hymne zur Champions League zu komponieren. Diese war damals jedoch nicht ganz neu, die Komposition von Britten war nämlich an Friedrich Händels "Zadok The Priest“ von 1727 angelehnt. Im Zusammenhang mit der Königsklasse feiert die Hymne somit in diesem Jahr ihr dreißigjähriges Jubiläum.

