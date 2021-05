Champions League heute live im Free-TV? FC Chelsea vs. Real Madrid

Der FC Chelsea empfängt am Mittwoch Real Madrid in der Champions League zum Rückspiel des Halbfinals. Läuft das Duell heute live im Free-TV?

Im Halbfinal-Rückspiel der Champions League empfängt der FC Chelsea am Mittwoch Real Madrid. Anstoß an der Stamford Bridge ist heute um 21.00 Uhr.

Wer zieht ins Finale der europäischen Königsklasse ein? Der FC Chelsea, der als Außenseiter in den Wettbewerb startete und unter Thomas Tuchel aufdreht? Oder doch die erfahrene Truppe des Rekordsiegers von Trainer Zinedine Zidane?

Das Hinspiel in Madrid endete 1:1, ein leichter Vorteil liegt also bei den Blues aus London. Doch auch die Königlichen haben noch alle Chancen. Eine wichtige Frage aber ist natürlich: Wird das Spiel heute im Free-TV übertragen?

Der FC Chelsea trifft auf Real Madrid. Goal weiß, wo das Spiel live zu sehen ist.

Champions League heute live im Free-TV? FC Chelsea vs. Real Madrid in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Chelsea vs. Real Madrid WETTBEWERB Champions League | Halbfinal-Rückspiel ORT Stamford Bridge | London ANSTOSS 21.00 Uhr MESZ (im LIVE-TICKER) SCHIEDSRICHTER Daniele Orsato (Italien) HINSPIEL 27. April 2021 | Real Madrid vs. FC Chelsea 1:1 (1:1)

Champions League heute live im Free-TV? Die Übertragung der Partie FC Chelsea vs. Real Madrid

Eine wichtige Frage lautet bei Übertragungen in der Champions League immer: Läuft das Spiel im Free-TV? Wir verraten Euch die Antwort.

Champions League heute live im Free-TV? So wird die Königsklasse übertragen

Die Übertragungsrechte für die Champions League liegen noch bis Saisonende bei den beiden Anbietern Sky und DAZN. Nachdem sich beide im bishereigen Verlauf des Wettbewerbs die Spiele untereinander aufgeteilt haben, gilt seit dem Halbfinale: Jeder zeigt alles. Sämtliche Halbfinalspiele und das Finale am 29. Mai sind sowohl bei Sky als auch bei DAZN zu sehen.

Champions League: Wann wird die Königsklasse im Free-TV gezeigt?

Wenn sich kein Free-TV-Sender die Übertragungsrechte an der Champions League sichert, ist sie im Regelfall auch nicht frei empfangbar zu sehen. Genau diese Konstellation gilt seit mehreren Jahren und auch in der Zukunft bis mindestens 2024, da DAZN und Amazon ab kommender Saison die Champions League übertragen. Sky ist dann nach mehr als 20 Jahren raus.

Jedoch gibt es ein Hintertürchen für eine Übertragung der Champions League im frei empfangbaren Fernsehen. Wenn eine deutsche Mannschaft das Endspiel der Königsklasse erreicht, muss das Finale auch im Free-TV gezeigt werden. Der Sender spielt dabei keine Rolle, es muss nur gewährleistet sein, dass er ohne Zusatzkosten, die über den normalen TV-Anschluss hinausgehen, empfangen werden kann.

Der letzte derartige Fall ist noch gar nicht so lange her. Im vergangenen Jahr erreichte der FC Bayern das Endspiel beim Turnier in Lissabon gegen Paris Saint-Germain. Schon während des Turnierverlaufs hatten sich Sky, DAZN und das ZDF gemeinsam mit der UEFA darauf verständigt, dass der öffentlich-rechtliche Sender im Fall eines Finaleinzugs der Bayern das Endspiel zeigt.

🥇 N'Golo Kanté takes the prize after his sensational all-action display vs Real Madrid 👏👏👏@FTBSantander | #UCLPOTW | #UCL pic.twitter.com/lj7VNlhSgX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2021

Champions League live im Free-TV? So ist die Lage bei Chelsea vs. Real Madrid

Beim Spiel heute Abend zwischen Chelsea und Real Madrid handelt es sich aber nicht um das Finale, deutsche Beteiligung ist ebenfalls nicht gegeben. Daher wird das Spiel heute nicht im Free-TV gezeigt. Wer die Begegnung sehen möchte, der muss auf Sky oder DAZN zurückgreifen.

Champions League heute live im Free-TV? Die Übertragung der Partie FC Chelsea vs. Real Madrid bei Sky und DAZN

Ihr wollt das Spiel dennoch sehen? Dann bekommt Ihr jetzt einen Überblick, wie Sky und DAZN das Spiel heute Abend übertragen.

Champions League heute live im Free-TV? So überträgt Sky

Sky steigt ab 20.00 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel ein. Zu verfolgen ist die Einstimmung auf die Partie auch im Free-TV auf Sky Sport News, zudem auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD. Die beiden letztgenannten Sender zeigen dann auch das Spiel live, Kommentator ist Wolff Fuss.

Um die Champions League bei Sky sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement und dabei mindestens das Sport-Paket. Dieses ist derzeit ab 17,50 Euro monatlich zu haben. Dafür bekommt Ihr das komplette Sportangebot von Sky, abzüglich der Bundesliga. Wollt Ihr diese auch sehen, müsst Ihr das Kombi-Paket buchen. Dieses schlägt mit 30 Euro monatlich zu Buche.

Alle Infos zu den Sky-Paketen findet Ihr hier.

Im LIVE-STREAM ist das Spiel auch per Sky Go und Sky Ticket zu sehen. Sky Go ist in Eurem bestehenden Vertrag bereits enthalten und ermöglicht es Euch, die Inhalte des Abonnements auf Eurem Smartphonse, Tablet oder Computer zu sehen.

Mit Sky Ticket können alle, die kein Sky-Abo haben, die Inhalte des Anbieters auf Ihren Geräten nutzen. Alles zu den Preisen und technischen Voraussetzungen für Sky Ticket gibt es hier.

Champions League heute live im Free-TV? So überträgt DAZN

DAZN beginnt seine Vorberichte um 20.30 Uhr, also etwas später als Sky. Kommentator der Partie beim Streamingdienst ist Lukas Schönmüller, als Experte fungiert Ralph Gunesch.

Wenn Ihr noch kein Abo bei DAZN habt, könnt Ihr das Spiel heute sogar kostenlos sehen! Der Gratismonat macht's möglich. Denn nach der Neuanmeldung steht Euch die gesamte Vielfalt des DAZN-Angebots einen Monat lang voll und ganz zur Verfügung. Und der Mai ist so ziemlich der beste Monat, um diese Möglichkeit wahrzunehmen.

Denn in diesem Monat geht es gerade im Fußball Schlag auf Schlag. Die finale Phase der Champions League und Europa League, dazu die Titelentscheidungen und Europapokalkämpfe in Italien, Spanien und Frankreich. Hinzu kommen die nationalen Pokalwettbewerbe.

Doch auch abseits des Fußballs bietet der Mai so einiges. Die Premier League Darts geht in ihre entscheidende Phase, die Sandplatzsaison der Tennis-Damen nimmt Fahrt Richtung French Open auf. Auch die Königsklasse des Handballs, die EHF Champions League, ist bei DAZN zu sehen und findet in den nächsten Wochen ihren neuen Sieger.

