Champions League heute live: Welche Spiele werden auf DAZN übertragen?

Heute startet die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2022/23. Welche Spiele werden auf DAZN übertragen?

Die Gruppenphase der UEFA Champions League startet heute und hält direkt zum Auftakt einige hochklassige Partien bereit. So trifft der FC Bayern München bereits am 1. Spieltag auf den italienischen Vizemeister Inter Mailand, der BVB bekommt es mit dem FC Kopenhagen zu tun und Eintracht Frankfurt feiert seine CL-Premiere gegen Sporting Lissabon. Welche Spiele werden vom Streamingdienst DAZN übertragen? GOAL liefert nachfolgend Antworten.

Erstmals in der Geschichte der Champions League stehen fünf deutsche Vertreter in der Gruppenphase. Neben dem FCB, dem BVB und der SGE gehen auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig an den Start. Die vermutlich schwerste Gruppe erwischte der deutsche Rekordmeister, der neben Inter Mailand auch auf den FC Barcelona um Robert Lewandowski sowie Viktoria Pilsen trifft.

Aber auch für die Dortmunder, denen Duelle mit Manchester City und Ex-BVB-Stürmer Erling Haaland sowie dem FC Sevilla bevorstehen, ist das Weiterkommen alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Wie sich die einzelnen Klubs schlagen, könnt Ihr natürlich heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen. Aber wo sind die Spiele zu sehen und welche Partien werden vom Streamingdienst DAZN gezeigt?

Der 1. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase startet heute. Welche Spiele werden auf DAZN übertragen?

Champions League heute live: Die Partien der deutschen Klubs am 1. Spieltag der Gruppenphase

Champions League heute live: Überträgt DAZN alle Spiele am Dienstag und Mittwoch?

Der Streamingdienst DAZN ist Euer wichtigster Ansprechpartner in Bezug auf die Übertragung der Königsklasse.

Insgesamt 121 der 137 Partien seht Ihr im LIVE-STREAM beim Münchner Unternehmen. Lediglich eines der Spiele am Dienstag wird von Amazon Prime gezeigt.

Champions League heute live: Welche Spiele mit deutscher Beteiligung laufen bei DAZN?

Am 1. Spieltag der CL-Gruppenphase wird nur der Auftritt von Borussia Dortmund gegen den FC Kopenhagen nicht bei DAZN zu sehen sein.

Getty

Die restlichen Partien mit deutscher Beteiligung findet Ihr bei DAZN, ausgewählte Spiele laufen zudem im TV auf den linearen Kanälen DAZN 1 und DAZN 2.

Champions League heute live: Diese Spiele laufen im LIVE-STREAM auf DAZN

Am 1. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase warten bereits einige Highlights auf die Fans. Nachfolgend findet Ihr eine Übersicht zu allen Spielen von DAZN. Übrigens könnt Ihr dort nicht nur die Einzelspiele sehen, sondern alle Partien in einer Konferenz verfolgen.

Champions League heute live: DAZN überträgt in TV und LIVE-STREAM

Um Zugriff auf die LIVE-STREAMS von DAZN zu erhalten, müsst Ihr Euch vorab registrieren und für eine Abo-Variante entscheiden. Das flexiblere Monatsabo erhaltet Ihr für 29,99 Euro, das Jahresabo kostet Euch umgerechnet 24,99 Euro monatlich.

Zudem bietet sich auch die Möglichkeit, zusätzlich zu eurem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag die linearen Sender direkt beim Anbieter zu buchen. Allerdings könnt Ihr dann nicht das komplette Programm abrufen.

Champions League heute live: DAZN zeigt Einzelspiele und Konferenz - Infos zum Anbieter

Champions League heute live: FC Bayern, BVB, Eintracht Frankfurt - Highlights und LIVE-TICKER

Falls Ihr die Begegnungen nicht in kompletter Länge verfolgen könnt, greift auf die Highlights zurück. Diese findet Ihr ebenfalls bei DAZN. Auch das ZDF-Sportstudio zeigt mittwochs ab 23.00 Uhr kurze Clips ausgewählter Partien.

Solltet Ihr zudem während der Spiele nichts verpassen wollen, stehen euch unsere LIVE-TICKER von GOAL zur Verfügung. Dort halten wir Euch auf dem Laufenden.