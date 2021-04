Champions League heute live auf DAZN: Dieses Spiel wird beim Streamingdienst übertragen

Champions-League-Viertelfinale: Der Streamingdienst DAZN wird heute eine Partie live und in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen, doch welche?

Endlich wieder Champions League! Die Königsklasse ist nach einer Pause wieder zurück - es stehen die Hinspiele des Viertelfinals an.

Heute Abend spielt Real Madrid gegen den FC Liverpool und Manchester City empfängt Borussia Dortmund, das sind echte Hingucker! Was heutzutage allerdings oftmals unklar ist: Welcher Sender überträgt welches Spiel? Viele von Euch wissen wahrscheinlich, dass der Streamingdienst DAZN Übertragungsrechte der CL besitzt, doch welches Spiel läuft heute auf der Plattform?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, welches Champions-League-Spiel der Streamingdienst DAZN heute live übertragen wird.

Champions League heute live auf DAZN: Alle Infos

Wettbewerb Champions League (Viertelfinale) Begegnungen Real Madrid - FC Liverpool | Manchester City - Borussia Dortmund Datum 06. April 2021 Uhrzeit 21 Uhr

Champions League heute live auf DAZN: Die Übertragungsrechte der Champions League

In dieser Saison bekommt Ihr jedes Spiel der Königsklasse live im TV und LIVE-STREAM zu sehen, der Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring und der Streamingdienst DAZN aus Ismaning besitzen die Übertragungsrechte. Leider wird keine Partie live im Free-TV übertragen. Sky und DAZN haben sich die Rechte wie folgt aufgeteilt: Pro Spieltag wird ein Sender jeweils eine Begegnung exklusiv zeigen, Sky hat für die Spielwoche Erstwahlrecht und darf zudem die Champions-League-Konferenz übertragen. Da Sky morgen Bayern München gegen PSG senden wird, zeigt DAZN heute das andere Spiel mit deutscher Beteiligung.

DAZN wird Manchester City gegen Borussia Dortmund heute live und über die vollen 90 Minuten exklusiv im LIVE-STREAM übertragen! Der Streamingdienst geht ab 20.30 Uhr mit den Vorberichten auf Sendung. Alex Schlüter ist Euer Moderator, Sandro Wagner wird für die Expertise zuständig sein. Kurz vor Spielbeginn übernimmt dann Kommentator Jan Platte das Wort und erlebt mit Euch einen hoffentlich aufregenden Fußballabend. Das praktische an DAZN: Als Neukunde ist der erste Monat kostenlos!

Manchester City vs. Borussia Dortmund - Champions League heute live auf DAZN

Dortmund musste in der Bundesliga zwar eine bittere Niederlage gegen Eintracht Frankfurt hinnehmen, die Königsklasse ist allerdings ein anderer Wettbewerb, in dem die Schwarz-Gelben hoffentlich eine andere Mentalität an den Tag legen. Um das Spiel sehen zu können, solltet Ihr Euch die DAZN-APP herunterladen, die es für diverse mobile Endgeräte und dem Smart-TV als kostenlosen Download gibt.

Manchester City vs. Borussia Dortmund - die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Kein Problem, denn DAZN lädt zu jeder Partie der Königsklasse nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights auf der Plattform hoch. Zudem könnt Ihr auch beide Spiele von heute im Re-Live anschauen - all das ist im Angebot inkludiert.

Auf DAZN könnt Ihr neben der CL auch noch viele weitere Ligen im Fußball verfolgen, wie zum Beispiel die Bundesliga, Serie A, Ligue 1 oder LaLiga. Außerhalb des Fußballs nimmt das Programmangebot DAZNs auch kein Ende, weshalb wir Euch hier mal einen separaten Artikel dazu verlinkt haben. Ist der Gratismonat abgelaufen kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Manchester City vs. Borussia Dortmund heute live im LIVE-TICKER

Zusätzlich zur DAZN-Übertragung könnt Ihr den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Fast in Echtzeit werdet Ihr dort mit den neusten Informationen zur Champions League gefüttert - zudem erhaltet Ihr dort auch alle Statistiken zum Spiel.