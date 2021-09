Champions League, Gruppe FC Bayern: Tabelle, Ergebnisse, Spielplan

Der FC Bayern wurde für die laufende Champions-League-Saison in Gruppe E gelost. Hier gibt es alle Zahlen und Fakten zur Bayern-Gruppe.

Der FC Bayern München will auch in dieser Saison in der Champions League um den Titel mitspielen. Hier gibt es alle Infos zur Bayern-Gruppe E mit Spielplan, Ergebnissen und Tabellenstand.

Im Vorjahr scheiterte der FC Bayern als Titelverteidiger im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain. Doch die Ambitionen beim deutschen Rekordmeister bleiben unverändert, in jedem Jahr soll der Henkelpott zumindest anvisiert werden. Kehren die Bayern in diesem Jahr zurück auf den europäischen Thron?

In der Gruppenphase warten bereits interessante Gegner. Der FC Barcelona wurde ebenso in Gruppe E gelost wie Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Wer spielt wann gegen wen? Und wie sieht die Tabelle aus?

Der FC Bayern München in der Champions League: Goal hat die Zahlen und Fakten zur Gruppe E.

Champions League 2021/22: Die wichtigsten Fakten

WETTBEWERB UEFA Champions League ZEITRAUM 14. September 2021 bis 28. Mai 2022 TEILNEHMERZAHL 32 Mannschaften MODUS Gruppenphase + K.o.-Runde TEAMS GRUPPE E FC Bayern München, FC Barcelona, Benfica Lissabon, Dynamo Kiew

Champions League 2021/22: Die Spiele am Dienstag (14. September)

Gruppe E der Champions League 2021/22: Die aktuelle Tabelle

Pl. Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1. FC Bayern München 1 1 0 0 3:0 +3 3 1. Dynamo Kiew 1 0 1 0 0:0 0 1 1. Benfica Lissabon 1 0 1 0 0:0 0 1 1. FC Barcelona 1 0 0 1 0:3 -3 0

Die besten zwei Teams jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale. Der Gruppendritte spielt in einer Play-off-Runde der Europa League weiter und trifft dort auf einen Zweitplatzierten einer EL-Gruppe. Der Tabellenletzte scheidet aus. Bei Punktgleichheit zählt zunächst der direkte Vergleich, die Auswärtstorregel wurde vor Saisonbeginn abgeschafft.

Champions League 2021/22: Bayern, Barcelona, Benfica, Kiew - Spielplan und Ergebnisse in Gruppe E

Jede Mannschaft spielt zweimal gegen jede andere aus der eigenen Gruppe. Damit bestreitet jedes Team sechs Spiele, drei zu Hause, drei auswärts.

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 14.09.2021 21 Uhr FC Barcelona vs. FC Bayern München 0:3 21 Uhr Dynamo Kiew vs. Benfica Lissabon 0:0 29.09.2021 21 Uhr FC Bayern München vs. Dynamo Kiew 21 Uhr Benfica Lissabon vs. FC Barcelona 20.10.2021 18.45 Uhr FC Barcelona vs. Dynamo Kiew 21 Uhr Benfica Lissabon vs. FC Bayern München 02.11.2021 21 Uhr FC Bayern München vs. Benfica Lissabon 21 Uhr Dynamo Kiew vs. FC Barcelona 23.11.2021 18.45 Uhr Dynamo Kiew vs. FC Bayern München 21 Uhr FC Barcelona vs. Benfica Lissabon 08.12.2021 21 Uhr FC Bayern München vs. FC Barcelona 21 Uhr Benfica Lissabon vs. Dynamo Kiew

Champions League 2021/22: Bayern, Barcelona, Benfica, Kiew im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung

Die Champions-League-Saison 2021/22 markiert für den deutschen Fußballfan eine Zeitenwende. Nach mehr als 20 Jahren überträgt der Pay-TV-Sender Sky (vormals Premiere) keine Spiele der Königsklasse mehr. Stattdessen ist die Champions League nun nur noch im LIVE-STREAM bei DAZN und bei Amazon Prime Video zu sehen.

DAZN hat bereits in den vergangenen Jahren in erheblichem Maße die Champions League übertragen. Dieses Portfolio wurde nun noch einmal ausgebaut. DAZN zeigt 121 der 137 Spiele live, in der Gruppenphase bedeutet dies: 15 der 16 Spiele pro Spielwoche laufen live und exklusiv bei DAZN. Außerdem darf der Anbieter erstmals auch Konferenzen der Champions-League-Spiele anbieten.

Das eine Spiel, das DAZN nicht zeigen darf, läuft bei Amazon Prime Video. Dabei handelt es sich stets um eine Partie am Dienstag, die Amazon frei bestimmen kann. Dieses Spiel ist dann ausschließlich dort zu sehen, DAZN darf die Begegnung auch nicht in der eigenen Konferenz zeigen.

Champions League 2021/22: So sind die Spiele des FC Bayern im TV zu sehen

DAZN und Amazon Prime Video sind jedoch nicht nur auf dem Computer oder mobilen Geräten zu empfangen, sondern auch ganz bequem auf dem Fernseher. Die DAZN-App gibt es nämlich auch für viele moderne Smart-TVs, für TV-Sticks oder über Konsolen. Außerdem könnt Ihr DAZN auch über Kooperationen mit Vodafone oder Sky als lineare TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 empfangen. Dafür ist allerdings ein bestehender TV-Vertrag bei einem der beiden Anbieter Voraussetzung.

Bei Amazon Prime Video läuft das ganz ähnlich, wenngleich es keine linearen TV-Sender hierfür gibt. Aber auch diese App ist auf vielen verschiedenen Geräten empfangbar, die bequem mit dem Fernseher verbunden werden können. Eine Liste der Geräte gibt es hier.

Doch was kosten DAZN und Amazon überhaupt? Beide Anbieter stellen ein Monats- und ein Jahrespaket zur Auswahl. DAZN ist in der flexiblen und monatlich kündbaren Variante für 14,99 Euro zu haben, das Jahresabo kostet 149,99 Euro. Bei DAZN bekommt Ihr neben der Champions League auch Zugriff auf vielen weiteren Live-Sport.

Amazon Prime gibt es im Monatsabo für 7,99 Euro, der Nachlass beim Jahrespaket ist aber deutlich. Für 69 Euro und damit zum Preis von weniger als neun Monaten bekommt Ihr die Jahresmitgliedschaft bei Prime, mit der Ihr auch Zugriff auf viele Filme und Serien sowie über Prime Music auch auf zahlreiche Musiktitel bekommt.

Champions League 2021/22, Gruppe E: Wer zeigt / überträgt Bayern, Barcelona, Benfica und Kiew im TV und LIVE-STREAM?