Angreifer Gabriel Jesus von hat am Mittwochabend seinen Landsmann Neymar von PSG abgelöst und einen neuen brasilianischen Rekord in der aufgestellt.

Durch seinen Hattrick beim 4:1-Erfolg der Skyblues in Zagreb verbesserte der Nationalspieler die Marke Neymars, indem er als jüngster Brasilianer aller Zeiten nun insgesamt zehn Champions-League-Tore in der Vita stehen hat.

22 Jahre und 252 Tage - so jung war zuvor kein Spieler der Selecao, um diese Zahl zu erreichen. Neymar, ehemaliger Flügelflitzer des , erzielte sein zehntes CL-Tor erst mit 23 Jahren und 75 Tagen.

