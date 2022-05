Das Endspiel der diesjährigen Champions League steht an. Wo kann man die Partie jetzt aber eigentlich im Free-TV sehen? Wir klären Euch auf.

Am Samstagabend (28. Mai 2022) findet das Endspiel der Champions League 2022 statt. Die Partie zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid wird um 21:00 Uhr im Stade-de-France angepfiffen.

Beide Teams standen sich schon 2018 im Finale gegenüber. Damals gewann Real Madrid mit 3:1. Nachdem man auch die Meisterschaft dieses Jahr nicht gewinnen konnte, will das Team von Jürgen Klopp natürlich unbedingt eine Revanche in der Champions League. Ob ihnen das gelingt, erfahren wir dann am 28. Mai.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im Free-TV.

Champions-League-Finale im Free-TV sehen - Welcher Sender überträgt die Partie?

Natürlich habt Ihr die Möglichkeit, das Spiel zwischen Liverpool und Real Madrid auch im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen. Verantwortlich für die Übertragung im Free-TV ist dieses Mal der Sender ZDF.

Dort könnt Ihr bereits um 20:25 Uhr einschalten und die Vorberichterstattung verfolgen. Als Moderator geht dabei Jochen Breyer an den Start. Ab Anpfiff um 21:00 Uhr übernimmt dann Kommentator Béla Réthy, der dabei von dem Expertenduo, bestehend aus Christoph Kramer und Per Mertesacker, unterstützt wird.

Wie gerade erwähnt, könnt Ihr das Spiel ganz einfach im Free-TV beim ZDF verfolgen, Ihr braucht also kein Abo o.ä., um dort die 90 Minuten sehen zu können.

Übrigens bietet das ZDF auch einen LIVE-STREAM an, mit dem Ihr das Spiel auch von unterwegs verfolgen könnt. Dieser ist ebenfalls völlig kostenlos, den Link dazu findet Ihr hier.

Getty

Mit DAZN die Champions League und Bundesliga erleben

Auch der Sport-Streamingdienst DAZN aus Ismaning mischt mit bei der Übertragung der Champions League. Auch hier könnt Ihr das Finale im STREAM sehen. Das ist aber längst nicht alles. Was gibt es bei DAZN aber eigentlich noch zu sehen und was braucht man, um die Inhalte dort sehen zu können?

DAZN bietet alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga an, genauso wie einen Großteil aller Champions-League-Partien. Außerdem laufen die spanische, italienische und französische Liga exklusiv bei DAZN. Dazu kommen noch Übertragungen aus den Bereichen Tennis, Darts, Boxen, Kampf- oder Motorsport. Ihr seid eher Fans von Basketball oder Football? Kein Problem, auch die NBA und NFL könnt Ihr bei DAZN sehen.

Um jetzt bei DAZN zusehen zu können, braucht Ihr allerdings noch ein kostenpflichtiges Abo. Das kostet Euch 29,99 Euro pro Monat im Monatsabo, oder 24,99 Euro monatlich im Jahresabo. Das Jahresabo gibt es übrigens auch für eine Einmalzahlung von 274,99 Euro.

Mehr Infos zu DAZN:

Getty Images

Champions-League-Finale 2022: Die Endspiele der letzten zehn Jahre

Wer hat gleich noch mal die Champions League 2014 gewonnen? Gegen wen hat der FC Bayern 2012 zuhause verloren? Wir haben noch einmal die Finals der letzten zehn Jahre für Euch zusammengetragen.