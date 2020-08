Deshalb wird das Champions-League-Finale im Free-TV beim ZDF übertragen

Das Champions-League-Finale ist heute nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Free-TV zu sehen. Goal erklärt Euch, was hinter dieser Regelung steckt.

Der hat am Sonntag die Chance, eine sehr gute Saison mit der zu krönen. Um 21 Uhr ist der deutsche Rekordmeister im Finale gegen gefordert und möchte erstmals seit 2013 wieder den Henkelpott in den Nachthimmel strecken.

In diesem Artikel erklärt Euch Goal, warum das Finale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain (PSG) und dem FC Bayern München auch im Free-TV beim ZDF zu sehen ist.

Champions League live im Free-TV beim ZDF sehen: Das Finale in der Übersicht

Duell Paris Saint-Germain - FC Bayern München Datum 23. August 2020 | 21 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

Champions League heute beim ZDF: Warum wird das Finale im Free-TV gezeigt / übertragen?

Mit dem Pay-TV-Anbieter Sky und dem Streamingdienst DAZN haben sich in dieser Saison gleich zwei Sender die Übertragungsrechte an der Champions League gesichert. Das Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München wird am Sonntag jedoch auch im Free-TV beim ZDF übertragen.

Eine Regelung, die auf den ersten Blick überrascht, schließlich waren die Spiele der Champions League zuletzt nur im Pay-TV zu sehen. Doch bereits seit Beginn der Saison hatte festgestanden, dass ein Finale mit deutscher Beteiligung im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein würde.

Hintergrund ist der Rundfunkstaatsvertrag von 1991, der eine der wichtigsten rechtlichen Grundlagen für das deutsche Mediensystem bildet und bundeseinheitliche Regelungen für den öffentlich-rechtlichen sowie den kommerziellen Rundfunk enthält.

Demnach müssen Ereignisse, die "von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung" sind, für jeden empfangbar sein. Diese Voraussetzung ist bei der Champions League durch den Einzug des FC Bayern ins Finale gegeben und deshalb muss die Begegnung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt werden.

Schon vor dem Halbfinale, als man noch nicht wissen konnte, ob es vielleicht sogar zu einem deutschen Finale zwischen und dem FC Bayern kommen würde, hatten sich die TV-Partner deshalb mit der UEFA darauf verständigt, dass das Endspiel in diesem Fall beim ZDF gezeigt wird.

Das Champions-League-Finale live im Free-TV erleben: Alle Infos zur Übertragung

Das ZDF wird das Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München am Sonntag sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM übertragen. Wie bereits erklärt, muss die Übertragung für jeden frei zugänglich sein, daher könnt Ihr beide Varianten kostenlos und ohne vorherige Anmeldung nutzen.

Um 20.15 Uhr beginnt der öffentlich-rechtliche Sender mit der Übertragung. Moderator Jochen Breyer führt Euch durch die Vorberichte und begrüßt als Experten den ehemaligen Bayern-Stürmer Sandro Wagner. Anschließend übernimmt Kommentator Bela Rethy aus dem Estadio da Luz in Lissabon.

Das CL-Finale live im Free-TV im ZDF sehen:

Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 21 Uhr Uhr

21 Uhr Uhr Moderator: Jochen Breyer

Jochen Breyer Kommentator: Bela Rethy

Zudem wird das ZDF am Abend auch einen LIVE-STREAM anbieten. Über die offizielle Webseite könnt Ihr Euch das Programm des öffentlich-rechtlichen Senders rund um die Uhr auch im Internet anschauen. Die gelieferten Bilder sind dabei identisch mit der TV-Übertragung.

Das Champions-League-Finale heute live sehen: Die Übertragung in der Übersicht

Das Champions-League-Finale heute live ... im TV bei ... Sky / DAZN (nur Smart-TV) / ZDF im LIVE-STREAM bei ... DAZN / Sky Go / Sky Ticket / ZDF im LIVE-TICKER bei ... Goal in den Highlights bei ... DAZN (ab 23 Uhr) im Re-Live bei ... DAZN (ab 0 Uhr)

Champions League heute live im Free-TV: FC Bayern kämpft im "Wahnsinnsfinale" um das Triple

Vor dem finalen Showdown tauchten die Bayern erst mal ab. Trainer Hansi Flick ordnete ein Geheimtraining in der Umgebung von Lissabon an, es gilt ja, die Karten verdeckt zu halten. Das Einzige, was nach draußen drang: Die Mannschaft und die Trainer um Hansi Flick sangen Robert Lewandowski unter rhythmischem Klatschen zu dessen 32. Geburtstag ein "Happy Birthday".

Der Rest blieb im Verborgenen, denn: Eine letzte, besonders hohe Hürde muss der deutsche Rekordmeister vor der Krönung seiner "Missao Tripla" noch überwinden: das offensivstarke Millionen-Ensemble von Paris St. Germain mit seinem deutschen Trainer Thomas Tuchel - und den beiden teuersten Spielern der Welt: Neymar und Kylian Mbappe.

"Paris ist eine verdammt gute Mannschaft", warnte "Kaiser" Franz Beckenbauer, zugleich prophezeite er seinem FC Bayern vor dem Duell der Giganten am Sonntagabend (21.00 Uhr im LIVE-TICKER) im "Stadion des Lichts" in Lissabon: "Es wird das schwierigste Spiel in dieser Champions-League-Saison." Und es könnte für die siegeshungrigen Münchner nach einer bislang grandiosen und wegen Corona so außergewöhnlichen Saison mit dem zweiten Triple nach 2013 enden. Oder mit dem ersten für die mit Unsummen aus finanzierten Franzosen.

Die Bayern sind jedenfalls gewarnt, in der Vorbereitung auf das "Wahnsinnsfinale", wie die spanische Sportzeitung Marca titelte, wird der Fokus nicht zuletzt auf das offensive Dreigestirn Neymar-Mbappe-Angel di Maria gelegt. Die drei Angreifer, aber auch ihre Mitspieler wie der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer bringen Beckenbauer ins Schwärmen. "Mein lieber Mann, die spielen einen sehr guten Fußball. Sie gefallen mir. Sie haben keine Schwachstellen", sagte er bei Sport1.

Beckenbauer sieht im harmonischen Ensemble von Tuchel "keinen Spieler, der im Vergleich zu den ganz starken wie Neymar und Mbappe wirklich abfällt", PSG habe eine "ausgeglichene und komplette Super-Mannschaft". Vorstand Oliver Kahn warnte zugleich vor der "enormen" individuellen Qualität des Duos Neymar und Mbappe, das sich die Pariser stolze 400 Millionen Euro kosten ließen. "Wenn wir da den Ball verlieren, geht die Post ab", sagte der "Titan", "wenn die eine Chance haben, dann knallt es meistens".

Das weiß auch Trainer Flick, der seine Defensive nach "vielen leichtfertigen Ballverlusten" nun "etwas anders organisieren" will. Gut möglich, dass Joshua Kimmich für Thiago wieder auf die Sechs rückt und der genesene Franzose Benjamin Pavard als Rechtsverteidiger in die Startelf zurückkehrt. Doch auch die Bayern sind ja offensivstark: 42 Treffer haben sie in bislang zehn Champions-League-Spielen erzielt. Lewandowski (15 Tore) kann die Saisonbestmarke von Cristiano Ronaldo (17) einstellen - und sich erstmals mit dem Henkelpott beschenken.

Allerdings: Auch die Abwehr von PSG mit Rechtsverteidiger Kehrer hat offenkundig Weltklasse-Format. Nur fünf Gegentore ließ PSG in zehn Königsklassen-Partien zu, auch ein Verdienst von Neymar oder Mbappe, die sich zuletzt mannschaftsdienlicher zeigten. Eine Entwicklung, die sich Tuchel anrechnen darf. "Er macht einen sensationellen Job. Ich habe ihn mal besucht, die Mannschaft funktioniert sehr, sehr gut", sagte Flick über den Konkurrenten im Endspiel, dem zweiten deutschen Trainer-Duell um den Henkelpott nach 2013.

Auch die Bayern sind sich freilich ihrer Stärken bewusst. "Es greift alles ineinander, die Frische, die Spielfreude und wie man miteinander umgeht. Das spricht eine sehr gute Sprache", sagte Beckenbauer über die Mannschaft von Flick. Tatsächlich haben die Münchner einen außergewöhnlichen Lauf: im Jahr 2020 noch ungeschlagen, 20 Pflichtspielsiege in Serie, nur ein Unentschieden bei 28 Siegen in den 29 Spielen seit der letzten Niederlage - und jetzt das elfte Endspiel im Landesmeister-Wettbewerb.

Es könnte der erste große Triumph der jungen Generation der Münchner sein: Der Jahrgang 95 um Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka oder Serge Gnabry wird auch in der Nationalelf das Grundgerüst bilden, hinzu kommen die 96er Kingsley Coman, Benjamin Pavard und künftig Leroy Sane und Alexander Nübel. Die Zukunft ist rosig. Auch die Gegenwart könnte es am Sonntag schon sein.

