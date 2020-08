Champions League Finale kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN: Der Probemonat

Ihr wollt das Champions League Finale sehen, ohne einen Cent dafür bezahlen zu müssen? Dann sichert Euch den Probemonat von DAZN!

Das Finale 2020: gegen PSG. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr in Lissabon.

Was ein Duell im CL-Finale: Lewandowski gegen Neymar, Flick gegen Tuchel, Bayern gegen . Ein Spiel, das keiner verpassen möchte. Der Streamingdienst DAZN zeigt die Königsklasse kostenlos!

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Champions League Finale kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN sehen könnt.

Champions League Finale kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Finale) Datum Sonntag, 23. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Lissabon

Champions League Finale kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: So geht’s

Klickt auf diesen Link und Ihr werdet automatisch zum Stream auf DAZN weitergeleitet. Jetzt müsst Ihr Euch nur noch registrieren und einloggen – und schon kann der Spaß losgehen! Das Verrückte: Ihr müsst für die Übertragung keinen Cent bezahlen! Doch wie ist das möglich?

Champions League Finale kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Der Probemonat

Als Neukunde von DAZN bekommt Ihr den ersten Monat des Abonnements geschenkt, was bedeutet, dass Ihr nicht nur die Champions League heute Abend live und gratis zu sehen bekommt, sondern auch viele weitere LIVE-STREAMS. Probiert Euch einfach mal auf der Plattform aus und checkt alle Sportarten mit dem Gratismonat aus. Danach könnt Ihr entscheiden, ob Ihr das Abonnement verlängern wollt oder eben nicht.

Champions League Finale kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Die Übertragung

Übertragungsbeginn : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : DAZN

: DAZN Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Experte : Per Mertesacker

: Per Mertesacker Kommentator: Jan Platte

Champions League Finale kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Die DAZN-App

Am besten schaut Ihr das Spiel über die DAZN-App, die es als kostenlosen Download gibt. Die App ist mit diversen Endgeräten kompatibel, zum Beispiel mit dem Laptop, dem Smartphone, dem Tablet, der PlayStation, dem Amazon Fire-TV-Stick oder den Smart-TV. Falls Ihr einen herkömmlichen TV besitzt, könnt Ihr Euren Laptop mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen und das Spiel so auf dem großen Bildschirm genießen!

Champions League Finale kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Die Highlights

Ihr habt heute Abend keine Zeit, wollt aber alle wichtigsten Szenen oder gar das komplette Spiel im Re-Live sehen? Dann holt Euch den Gratismonat von DAZN und schaut die Highlights von Bayern gegen PSG!

DAZN streamt diverse Wettbewerbe im Fußball und andere Sportarten. Der September wird ganz wild auf der Plattform, da viele Sportarten aus der Corona-Pause zurückkommen und gestreamt werden. Auf DAZN gibt es die , , , La Liga, NFL, NHL, NBA, UFC, Darts, Motorsport und Tennis zu sehen.

Champions League Finale kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Was kostet DAZN?

Nach dem Ablauf des Gratismonats kostet DAZN 11,99 Euro im Monat. Für alle Sparfüchse unter Euch: Gönnt Euch das Jahresabo für einmalige 119,99 Euro und zahlt somit umgerechnet nur einen Zehner monatlich! DAZN ist jederzeit kündbar.