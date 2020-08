Champions-League-Finale im LIVE-STREAM

Es ist angerichtet: PSG oder Bayern - wer setzt sich im Champions-League-Finale durch? Hier erfahrt Ihr alles zur LIVE-STREAM-Übertragung.

Im Champions-League-Finale der Saison 2019/20 trifft PSG auf den . Anstoß der Partie ist am Sonntag, den 23. August, um 21 Uhr .

Nach zehn Siegen aus zehn Champions-League-Spielen steht der FC Bayern München nun im Finale der Königsklasse. Dort wartet der amtierende französische Meister .

PSG oder Bayern - welches Team darf am Sonntagabend den Henkelpott in den Lissabonner Nachthimmel stemmen?

Das Champions-League-Finale live: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das CL-Finale zwischen PSG und dem FC Bayern im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Champions-League-Finale im LIVE-STREAM: PSG vs. Bayern im Überblick

Duell Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München Datum Sonntag, 23. August 2020 | 21 Uhr Ort Estádio da Luz, Lissabon Zuschauer ohne Zuschauer

Champions-League-Finale im LIVE-STREAM: DAZN überträgt PSG vs. FC Bayern

Gute Nachrichten für all diejenigen, die das Champions-League-Finale am Sonntagabend live miterleben wollen: DAZN überträgt das CL-Endspiel zwischen PSG und dem FC Bayern heute live und in voller Länge im LIVE-STREAM .

Champions-League-Finale im LIVE-STREAM auf DAZN

Der LIVE-STREAM von DAZN ermöglicht es Euch, das komplette Champions-League-Finale - inklusive etwaiger Verlängerung oder einem Elfmeterschießen - miterleben zu können.

Ab 20.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, gehen Moderator Alex Schlüter und Experte Per Mertesacker auf Sendung und versorgen Euch über alle relevanten Infos rund um das Duell. Sobald der Ball ab 21 Uhr rollt, kommentiert Jan Platte gemeinsam mit Mertesacker das Champions-League-Finale

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM von das Champions-League-Finale auf DAZN miterleben zu können, benötigt Ihr lediglich ein Abo bei DAZN. Falls Ihr noch kein Abonnement besitzt, könnt ihr das CL-Finale heute sogar kostenlos ansehen.

DAZN bietet für Neukunden einen Gratismonat an, womit Ihr den kompletten Service zunächst vier Wochen lang bequem ausprobieren könnt. Wenn Ihr Euch heute anmeldet, könnt Ihr direkt das Das Champions-League-Finale im LIVE-STREAM auf DAZN gratis anschauen.

Im Anschluss an den Probemonat kostet das DAZN-Abo lediglich 11,99 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr Euch auch das Jahresabo für 119,99 Euro sichern und somit knapp 24 Euro sparen. Sollte Euch der Service nicht gefallen, könnt Ihr das Abonnement auch jederzeit problemlos wieder kündigen.

Das Champions-League-Finale ist jedoch bei weitem nicht das einzige Event, das auf DAZN läuft - Das Streamingportal hat ein vielseitiges Programm rund um den Fußball und andere Sportarten. Hier erfahrt Ihr mehr.

Mit der App von DAZN könnt Ihr das Finale auf verschiedenen Geräten anschauen - ob Tablet, Handy, Laptop, Smartphone oder Smart-TV.

Bild: Getty Images

Champions-League-Finale im LIVE-STREAM: Weitere Optionen

Wer das Champions-League-Finale im LIVE-STREAM heute nicht bei DAZN verfolgen möchte, hat auch noch andere Alternativen - und zwar folgende:

Champions-League-Finale im LIVE-STREAM: ZDF zeigt PSG vs. FC Bayern

Neben DAZN hat auch das ZDF die Übertragungsrechte am Champions-League-Finale. Folglich zeigt der Sender das Spiel zwischen PSG und dem FC Bayern heute live im TV und zusätzlich kostenlos im LIVE-STREAM.

Hier geht es direkt zum LIVE-STREAM des ZDF.

Champions-League-Finale im LIVE-STREAM: PSG vs. FC Bayern bei Sky verfolgen

Zudem hat der Pay-TV-Sender Sky zwei Optionen im Angebot, um das Champions-League-Finale heute im LIVE-STREAM zu sehen. Sky Go ist dabei die Alternative, die mit einem langfristigen Sky-Abonnement einhergeht.

Als Sky-Kunde bekommt ihr einen Zugang Sky Go und könnt dann das Champions-League-Finale im LIVE-STREAM verfolgen. Benötigt wird hierzu jedoch eine Mitgliedschaft bei Sky. Alle Infos zum Sky-Abo findet Ihr hier.

Sky Ticket hingegen zeigt Champions-League-Finale im LIVE-STREAM, ohne sich langfristig binden zu müssen. Hier könnt Ihr die Pakete von Sky Ticket anschauen.

Bild: imago images