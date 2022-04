Champions-League-Ball: Seit wann gibt es ihn? Alle Infos zu Geschichte, Einführung und Design

Nur noch vier Teams sind in der Champions League, Grund genug, dass der Wettbewerb besondere Aufmerksamkeit bekommt. GOAL geht in diesem Artikel näher auf den Fußball der Königsklasse ein!

Millionen Kinder und Erwachsene auf der Welt spielen diesen Sport, den wir alle so lieben - einer der Gründe: Er ist denkbar einfach! Alles was man dafür braucht? Einen Ball - schon kann das Gekicke und Gebolze auf Rasen, Asphalt oder Asche beginnen.

Seit vielen Jahren hat jeder renommierte Wettbewerb ein eigenes Modell für den besagten Ball - das ist bei der Champions League, dem wichtigsten Turnier im europäischen Vereinsfußball, natürlich nicht anders. Dabei wechselt der Ball jedes Jahr zweimal!

Zwei Exemplare veröffentlicht die Champions League in jeder Saison - jede:r Anhänger:in hat hierbei seinen oder ihren Favoriten. GOAL erklärt interessante Fakten und Entwicklungen rund um die Geschichte des CL-Fußballs!

Wettbewerb Champions League 2021/2022 Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Tore) Finalort 2022 Stade de France | Paris | Frankreich Titelverteidiger FC Chelsea

Getty Images

Der Ball der Champions League: Alles rund um den Ball der Königsklasse

Vorab: Es gibt zwei Champions-League-Bälle pro Saison! Fast die gesamte Spielzeit über wird nämlich mit dem eigentlichen Ball gespielt - nur zum Finale gibt es dann die Sonderausgabe. Das ist auch dieses Jahr nicht anders, dort gibt es den "Adidas Finale 21" für die Saison und den "Adidas Finale Petersburg" für das CL-Finale.

Der Name stammt da noch vom alten Finalort, aufgrund der Geschehnisse in den vergangenen Wochen wurde das Finale bekanntlich nach Paris in das Stade de France verschoben. So oder so gibt es aber zwei unterschiedliche Versionen in diesem Jahr, wobei beide nicht allzu viel gemeinsam haben.

Champions League, Ball: Spezielle Königsklassen-Bälle gibt es noch keine 25 Jahre

Doch der Reihe nach: Erst seit der Saison 1998/1999 gibt es einen Ball, dessen Design nur für die Champions League erstellt wurde. In den Jahren zuvor wurde mit normalen Fußbällen gespielt, die keinen Unterschied zu den Fußbällen aufweisen, die Woche für Woche in der Kreisliga umhergebolzt werden.

Das änderte sich 1998: Zum ersten Mal wurde ein Ball für die CL entworfen, der "Nike NK 800 Geo"! Im Vergleich zu den Farbbomben heutzutage war das Design damals mehr als schlicht, so waren nicht einmal die charakteristischen Sterne auf dem Ball zu sehen. Immerhin: Das CL-Logo war bereits zu erkennen.

📸 Der UEFA Champions League Ball 2021 wurde offiziell "Adidas Finale 20Y" genannt - Adidas feiert 2021 sein 20-jähriges Jubiläum als Champions League Balllieferant. pic.twitter.com/JVRPWdFp42 — FC Bayern München News (@BayernPortal) December 1, 2021

Von Nike zu Adidas: Das ist die Geschichte des Balls in der Champions League

Besagter Nike NK 800 Geo wurde für gleich zwei Jahre benutzt, es dauerte allerdings generell noch ein wenig, bis das Sternmuster den Weg aufs Leder fand: Ab dem Sommer 2001 war es so weit. Der Grund: Adidas übernahm nun den Ball der Champions League.

Allerdings war damals nicht alles so klar geregelt wie heute: So kam es beispielsweise vor, dass manche Vereine mit dem Ball ihres Ausstatters spielten, obwohl die CL eigentlich einen anderen Ball für die Spiele vorsah.

Zwei Designs pro Saison: Für diesen Anlass gibt es einen zweiten Ball!

Dass die UEFA für die Finalspiele der Champions League jedes Jahr einen weiteren Ball veröffentlichte, war ebenfalls nicht von Anfang an die Norm: Erst in der Saison 2002/2003, also ein Jahr nach dem Einstieg Adidas', gab es erstmals eine separate Version des Finalballs.

Dabei waren die Unterschiede zwischen dem regulären CL-Ball und der Ausgabe für das Finale zu Beginn minimal, hier wurde mal etwas an der Farbe getauscht, da wurde mal das eine oder andere Logo kleiner oder größer gemacht. Das änderte sich aber schnell!

Farbexplosion und neue Designs: Das sind die Bälle der letzten Jahre!

Spätestens in der Saison 2008/2009 hatte die Finalversion wenig mit dem Ball der regulären Saison zu tun, da waren Farben, Formen und Logos alle anders. Mittlerweile ist es ganz normal, dass die Finalversion etwas komplett anderes darstellt - so verkauft es sich für die UEFA natürlich auch noch besser und dass der internationale Fußballverband gerne Gewinne sieht, das dürfte niemanden mehr überraschen.

Doch zurück zu den Designs der letzten Jahre: Diese haben deutlich an Farbe dazugewonnen! So war der Ball des CL-Finals in Madrid 2019 nahezu komplett Orange-Gelb, ein Jahr später in Istanbul war es Blau-Violett. Der Ball für die nächste Saison wurde bereits präsentiert und hat wieder einige neue Elemente, kombiniert mit dem klassischen Stern auf weißem Grund - die Farben der Sterne erinnern hierbei an den Blick durch ein Kaleidoskop. Tipp: Wer alle Bälle der vergangenen 24 Jahre auf einem Blick sehen möchte, der sollte sich diese Zusammenfassung ansehen.

