Champions-League-Ausschluss droht! UEFA ermittelt gegen Barça

Dem FC Barcelona droht im Fall Negreira offenbar eine heftige Strafe: der Ausschluss aus allen internationalen UEFA-Klubwettbewerben.

WAS IST PASSIERT? Dem FC Barcelona könnte im Fall Negreira eine heftige Strafe von Seiten der UEFA drohen. Offenbar steht dabei auch ein Ausschluss vom internationalen Wettbewerb im Raum.

Wie die spanische AS berichtet, könnte der europäische Verband bei einer Sanktionierung der Katalanen vorpreschen und Barça mit einer einjährigen Sperre belegen, die im schlimmsten Fall die Teilnahme am internationalen Geschäft untersagen würde.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem FC Barcelona wird aktuell die gezielte Bestechung und Beeinflussung von Schiedsrichtern zwischen 2001 und 2018 vorgeworfen. Unter anderem beteiligen sich andere LaLiga-Vereine wie Erzrivale Real Madrid am Prozess gegen die Katalanen. Neben der spanischen Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile auch die Disziplinar- und Ethikkommission der UEFA am Fall.

WAS WURDE GESAGT? Auf Seiten Barças bestreitet man jegliche Vorwürfe. Zuletzt holte sogar Präsident Joan Laporta zum Rundumschlag gegen die vielen Kritiker aus und nahm dabei vor allem Real Madrid ins Visier.

WIE GEHT ES WEITER? Bei einer tatsächlichen Bestrafung durch den europäischen Verband könnte Barcelona nur noch vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS Einspruch einlegen. Die finanziell schwer gebeutelten Katalanen würden durch den Wegfall der Einnahmen durch den internationalen Wettbewerb in die nächste Krise schlittern.