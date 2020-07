Champions League: Die Auslosung zum Viertelfinale heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Champions League kehrt zurück, doch vorher werden die Partien für das Viertelfinale ausgelost. Goal erklärt, wo die Auslosung übertragen wird.

Nach langem Warten kehrt die in unseren Alltag zurück: Am heutigen Freitag findet die Auslosung für das Viertel- und Halbfinale in Nyon statt.

Aktuell sind noch vier Spiele des Achtelfinals offen, was die UEFA nicht daran hindert, die kommenden Partien schon mal auszulosen. Die Rückspiele des Achtelfinals werden nach dem gewohnten System gespielt, danach geht die CL aber in eine Turnierform über. Ab dem Viertelfinale wird die Königsklasse in zu Ende gespielt, pro Runde gibt es nur noch ein statt zwei Spiele. Das Finale steigt in Lissabon, nicht wie ursprünglich geplant in Istanbul. Istanbul wird das Finale 2021 austragen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Auslosung der Champions League live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Mehr Teams

Champions League: Die Auslosung zum Viertelfinale heute live

Ort : Nyon ( )

: Nyon ( ) Datum: 10. Juli 2020

10. Juli 2020 Uhrzeit: 12 Uhr

Champions League: Die Auslosung zum Viertelfinale heute live

Es befinden sich mit und Bayern München noch zwei deutsche Teams in der Königsklasse. Leipzig hat sich bereits für das Viertelfinale qualifiziert, Bayern muss noch das Rückspiel gegen Chelsea (Hinspiel 3:0) spielen. Neben Leipzig sind , und schon unter den letzten Acht. Noch offen sind die Spiele zwischen Lyon und (Hinspiel: 1:0), und (Hinspiel: 2:1) und Neapel gegen (Hinspiel: 1:1).

😀 The wait is almost over...



Find out all you need to know about tomorrow's quarter-final and semi-final draws 👇



ℹ️ Watch Friday's #UCLdraw live on https://t.co/AmDdmbC7vF from 12:00 CET 🔜 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 9, 2020

Champions League: Die Auslosung zum Viertelfinale heute live im TV

Die Auslosung wird heute live im Free-TV übertragen! Die Sender Sky Sports News HD und Eurosport 1 übertragen das Geschehen, die Auslosung beginnt um 12 Uhr. Ihr wundert Euch vielleicht, warum es diese beiden Sender im Free-TV gibt? Nun, Eurosport hat zwar einen Pay-TV-Sender, das ist aber der Eurosport-Player. Der Sender Sky Sports News HD ist der einzig frei empfangbare Sender Skys, hier wurden auch die Konferenzen der nach dem Re-Start zunächst frei empfangbar übertragen.

Neben der TV-Übertragung gibt es aber auch noch zahlreiche (auch kostenlose) LIVE-STREAMS, über die Ihr die Ziehung verfolgen könnt!

Champions League: Die Auslosung zum Viertelfinale heute im LIVE-STREAM sehen

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning zeigt im LIVE-STREAM, wie die Kugeln gezogen werden. Ab 12 Uhr geht das Portal auf Sendung, kommentiert wird die Auslosung von Christoph Stadtler. Ralph Gunesch ist heute Experte und wird die sicherlich spannenden Partien bewerten.

Das Abonnement von DAZN ist im ersten Monat kostenlos, alle Neukunden unter Euch können die Auslosung also kostenlos sehen! Danach kostet das Portal monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.



Quelle: Imago Images / Mandoga

Champions League: Die Auslosung zum Viertelfinale heute im LIVE-STRAM sehen

Die UEFA überträgt die Ziehung auch kostenlos für alle Fans, klickt einfach auf diesen Link, und schon werdet Ihr auf die Seite der UEFA weitergeleitet.

Champions League: Die Auslosung zum Viertelfinale heute im LIVE-STREAM

Sky Sports News HD hat, wie oben bereits berichtet, die Übertragungsrechte und für seine Zuschauer auch einen Stream parat – hier ist das Programm identisch mit dem der TV-Übertragung. Zum Stream von Sky geht’s hier.

Champions League: Die Auslosung zum Viertelfinale heute live – Alle Übertragungen im Überblick