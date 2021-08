Die Auslosung der Champions League steht vor der Tür. Wir verraten Euch, in welchem Topf sich der FC Bayern München dabei befindet.

Gegen welchen Topklub müssen die Bayern in der Gruppenphase der Champions League antreten? Zumindest ein Knaller wird wohl dabei sein, wenn heute Abend in Istanbul die Kugeln gezogen werden. In der Vergangenheit eilte den Bayern der Ruf voraus, regelmäßig vom Losglück geküsst zu werden. Ist das heute auch so?

Champions League, Auslosung: Die Übersicht

VERANSTALTUNG Auslosung der Gruppenphase der Champions League 2021/22 AUSTRAGUNGSORT Istanbul | Türkei DATUM 26. August | 18 Uhr ANZAHL DER TEAMS 32 MODUS 8 Gruppen mit je 4 Mannschaften DEUTSCHE TEAMS FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg

Champions League, Auslosung: In welchem Topf ist der FC Bayern?

Um die acht Gruppen zu ermitteln, werden die 32 Mannschaften vor der Auslosung auf vier Lostöpfe verteilt. In jedem Lostopf befinden sich acht Teams, jeder Topf wird separat gezogen und die Teams dabei in die Gruppen A bis H gelost.

Die Aufteilung der Teams auf die einzelnen Lostöpfe richtet sich nach dem Klubkoeffizienten der Vereine. Je höher der Koeffizient, desto besser der Klub. Seit einigen Jahren gilt für den Lostopf eins jedoch eine eigene Regel. Dort werden nämlich - unabhängig vom Koeffizienten - folgende Mannschaften einsortiert: der Titelverteidiger in der Champions League, der Gewinner der Europa League sowie die Meister der sechs besten Ligen der UEFA-Fünfjahreswertung.

Der Titelverteidiger der Königsklasse ist der FC Chelsea mit den drei deutschen Nationalspielern Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger. Amtierender Europa-League-Sieger ist der FC Villarreal aus Spanien. Die besten sechs Ligen der Fünfjahreswertung sind die spanische Liga mit Meister Atletico Madrid, die englische Premier League (Manchester City), die Bundesliga (FC Bayern München), die Serie A (Inter Mailand), die Ligue 1 (OSC Lille) sowie die portugiesische Liga (Sporting Lissabon). Damit steht also fest: Der FC Bayern München gehört zu Lostopf eins.

Die Lostöpfe zwei bis vier werden dann streng nach den Klubkoeffizienten der verbleibenden Teams aufgefüllt. So wird Real Madrid mit einem Koeffizienten von 127,000 an Position eins im zweiten Lostopf gesetzt, gefolgt vom FC Barcelona und Juventus Turin. Auch Borussia Dortmund hat es - wenn auch knapp - noch in Lostopf zwei geschafft.

Champions League, Auslosung: Diese Hammerlose könnten auf den FC Bayern warten

Durch die Neuregelung der Lostöpfe vor ein paar Jahren ist es nicht mehr zwingend ein Vorteil, in Lostopf eins zu sein. Denn Lostopf zwei ist meist ausschließlich mit absoluten Topmannschaften besetzt. In diesem Jahr ist das besonders auffällig. Denn während im ersten Topf etwa der FC Villarreal, Sporting Lissabon und der OSC Lille stecken, gibt es in Topf zwei quasi keinen "kleinen" Namen.

Die Bayern werden auf jeden Fall auf einen dieser Klubs aus Lostopf zwei treffen: Real Madrid, FC Barcelona, Juventus Turin, Manchester United, Paris Saint-Germain, FC Liverpool oder der FC Sevilla.

Damit steht bereits vor der Auslosung fest, dass der Weg zum Gruppensieg mindestens eine hohe Hürde beinhaltet. Ein Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund aus Topf zwei kann es übrigens nicht geben, da zwei Mannschaften aus demselben Land in der Gruppenphase nicht zueinandergelost werden dürfen.

Doch auch Lostopf drei hat einige klangvolle Namen zu bieten. Wie wäre es etwa mit der italienischen Offensivmaschine von Atalanta Bergamo? Oder mit Ajax Amsterdam? Oder mit dem FC Porto? Und selbst Lostopf vier, der traditionell eher mit Leichtgewichten bestückt ist, hat in diesem Jahr einen absoluten Topklub zu bieten: die AC Mailand. Die Rossoneri kehren nach langer Abstinenz zurück auf die große Bühne, entsprechend gering ist ihr Klubkoeffizient.

Die mögliche Hammergruppe für den FC Bayern München

FC Bayern München Paris Saint-Germain Ajax Amsterdam AC Mailand

Champions League, Auslosung: Die Lostöpfe in der Übersicht

Topf 1: FC Chelsea, FC Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, FC Bayern München, Inter Mailand, OSC Lille, Sporting Lissabon

Topf 2: Real Madrid, FC Barcelona, Juventus Turin, Manchester United, Paris Saint-Germain, FC Liverpool, FC Sevilla, Borussia Dortmund

Topf 3: FC Porto, Ajax Amsterdam, RB Leipzig, Atalanta Bergamo, Zenit St. Petersburg, Shakhtar Donezk, RB Salzburg, Benfica

Topf 4: FC Brügge, AC Mailand, VfL Wolfsburg, Besiktas, Dynamo Kiew, Young Boys Bern, Malmö FF, Sheriff Tiraspol