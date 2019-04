Champions League: Ajax-Juwel Matthijs de Ligt jüngster Kapitän in der CL-Halbfinal-Historie

Matthijs de Ligt von Amsterdam hat im Alter von 19 Jahren und 261 Tagen einen Rekord in der UEFA aufgestellt.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Durch seinen Einsatz im Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse bei (1:0 für Ajax) ist der Niederländer der jüngste Kapitän, der je in einem Semifinale dieses Wettbewerbs auf dem Rasen stand.

Der Innenverteidiger zeigte im Tottenham Hotspur Stadium erneut eine gute Leistung und hat mit seinen Teamkollegen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Mittwoch der kommenden Woche geschaffen.

At 19 years and 261 days, @AFCAjax defender Matthijs de Ligt will be the youngest captain ever in a #UCL semi-final 💪🔴⚪️ pic.twitter.com/0zFMfavKzv