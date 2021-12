Champions League, Achtelfinale: Wann finden die Spiele statt?

Die Champions League befindet sich nun in Ihrer entscheidenden Phase - nachdem wir hochklassige Partien in der Gruppenphase bestaunen durften, geht es jetzt mit großen Schritten in Richtung K.o-Phase.

Die Gruppenphase der Champions League hatte bereits einiges zu bieten für Fans. Neben Traumtoren haben wir auch zahlreiche neue Stars am Fußballhimmel bestaunen dürfen. Spieler wie Sebastien Haller oder Mason Greenwood haben sich auch auf europäischer Ebene in den Vordergrund spielen können. Jetzt geht es ins Achtelfinale und wir werden wohl bereits früh Zeuge einiger hochkarätiger Begegnungen.

Für die deutschen Teams ging es in dieser Saison bisher enttäuschend zu - lediglich der FC Bayern München konnte in dessen Gruppe dominieren und ungefährdet in das Achtelfinale einziehen. Der BVB (Borussia Dortmund), VfL Wolfsburg und RB Leipzig konnten sich in dieser Saison auf der europäischen Bühne leider nicht empfehlen und dürfen daher auch nicht in der Königsklasse überwintern.

Nach der Gruppenphase ist vor dem Achtelfinale! Doch wann findet die Runde der besten verbliebenen 16 Mannschaften eigentlich statt? GOAL liefert die wichtigsten Antworten auf diese und weitere brennende Fragen.

Champions League, Achtelfinale: Die Termine

Das Achtelfinale erstreckt sich im Frühjahr 2022 über einen Zeitraum von insgesamt vier Wochen. Die folgende Tabelle gibt Euch einen Überblick über die Terminlage.

Datum Spielrunde 15./16. Februar + 22./23. Februar Hinspiele Achtelfinale 08./09. März + 15./16. März Rückspiele Achtelfinale

Champions League 2021/22: Wie laufen die Achtelfinals ab?

Seit dieser Saison gibt es eine kleine, aber entscheidende Änderung im Regelwerk der UEFA. Es wird wie gewohnt über ein Hin- und Rückspiel entschieden, welches Team in die nächste Runde einzieht.

Die 16 partizipierenden Teams spielen außerdem nach wie vor je ein Spiel zuhause und das andere auswärts. Hier setzt jetzt die Änderung an - bisher konnte man sich als Auswärtsmannschaft nämlich einen Vorteil erarbeiten, indem man Tore erzielte: Jedes Auswärtstor wurde hierbei doppelt gezählt und verhalf somit zu der ein oder anderen Überraschung im Wettbewerb. Diese Regelung ist seit dieser Saison Geschichte - Auswärtstore verlieren ihre Bedeutung und werden somit nur noch wie Heimtore gezählt!

Champions League, Achtelfinale: Diese Sender zeigen die Spiele live

Seit jeher versetzt dieser Wettbewerb dessen Anhänger:innen in Ekstase. Wenn im Februar die Achtelfinals der Champions League starten, ist die wohl größte Frage, welcher Sender die Partien live zeigt.

In dieser Saison werden es sogar zwei Sender sein: Insgesamt vier ausgewählte, am Dienstag stattfindende, Achteflinal-Begegnungen zeigt Amazon Prime Video.

Der Sportsender DAZN zeigt Euch die restlichen zwölf Begegnungen.

DAZN hat sich in dieser Saison die Rechte für insgesamt 121 von 137 möglichen Partien dieser CL-Saison sichern können.

Um dieses riesige Angebot beim Sportsender aus Ismaning auch nutzen zu können, könnt Ihr Euch entweder für das Jahresabo (einmalig 149,99€) oder Monatsabo (14,99€ mtl. + mtl. kündbar) entscheiden.

Champions League 2021/22: Die Gewinner der letzten fünf Jahre