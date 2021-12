Champions League, Auslosung des Achtelfinales: Teams, Modus, Übertragung live im TV und LIVE-STREAM

Der letzte Spieltag der Champions-League-Gruppenphase steht an und das bedeutet gleichzeitig, dass es fortan in die heiße Phase geht - das Achtelfinale steht vor der Tür! Wer bekommt es mit wem zu tun?

Im Februar und März treten die 16 besten Teams Europas im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale an. Können sich die Favoriten behaupten oder gibt es erneut die eine oder andere Überraschung? In dieser Saison wurde zudem die Auswärtstorregel abgeschafft, was sicherlich noch mehr Brisanz und Spannung in die Duelle bringt.

Die Achtelfinals stehen vor der Tür. GOAL liefert Euch alle Informationen zur Ziehung, dem Modus und der TV- und STREAM-Übertragung der Auslosung der Runde der letzten 16 in der Champions League.

Champions League, Auslosung: Ort, Datum, Zeit, Übertragung

Datum: Montag, 13. Dezember 2021

Montag, 13. Dezember 2021 Uhrzeit: 12 Uhr

12 Uhr Ort: Nyon (Schweiz)

Nyon (Schweiz) Übertragung: TV und LIVE-STREAM

Am kommenden Montag, 13. Dezember, wissen wir, welche Duelle uns im Champions-League-Achtelfinale erwarten. Alle Fußballfans warten gespannt - und Ihr könnt live dabei sein. Im Folgenden erklären wir Euch, wie das geht!

Champions League: Die Achtelfinalauslosung live im TV sehen

Wie jedes Jahr könnt Ihr auch diesmal die Achtelfinalauslosung in der Champions League live im TV mitverfolgen und mitfiebern.

Am Montag habt Ihr dafür zwei Möglichkeiten.

Champions League: Die Achtelfinalauslosung live im TV auf Sky sehen

Eine davon ist Sky Sport News HD. Los geht's um 11.30 Uhr. Wie immer startet die Übertragung zunächst mit einem kleinen Rückblick auf das bisherige Turnier, der Präsentation der Losfeen und der Erklärung des Modus sowie des weiteren Verlaufs.

Aber Achtung: Der Sender ist nicht mehr Teil des Free-TV. Das bedeutet, dass Ihr für die Nutzung des Senders ein Sky-Abo und einen Receiver benötigt. Alle Infos zu den Konditionen und weitere Informationen zur Übertragung findet Ihr hier!

Champions League: Die Achtelfinalauslosung live im TV auf DAZN sehen

Auch DAZN bietet Euch die Möglichkeit, die Auslosung der Runde der letzten 16 in der Königklasse live mitzuverfolgen.

Ihr kanntet DAZN bisher nur als Streamingdienst? Richtig, die Funktion über das lineare Fernsehen ist seit diesem Sommer neu und nennt sich DAZN 1 und DAZN 2. Die Sender sind entweder mit Sky oder Vodafone empfangbar. Dort geht's allerdings erst um 14 Uhr los.

Alle Informationen dazu findet Ihr unter diesem Link!

Champions League: Die Achtelfinalauslosung live im STREAM sehen

Solltet Ihr gerade nicht auf dem Sofa sitzen und die Auslosung bequem vor dem TV verfolgen können, könnt Ihr das auch unterwegs tun - ganz bequem per LIVE-STREAM.

Auch hier habt Ihr mehrere Möglichkeiten. Viel Spaß!

Champions League: Die Achtelfinalauslosung live im STREAM auf Sky sehen

Eine wäre - wie schon in der Kategorie TV - Sky bzw. Sky Sport News HD.

Der Sender lässt sich nämlich auch ganz einfach per Stream empfangen - mit Sky Go.

Sky Go gibt es als App für alle gängigen mobilen Endgeräte. Auch hier ist ein Abo bzw. ein Receiver Voraussetzung - und natürlich eine Internetverbindung.

Der Stream startet um 12 Uhr. Alle weiteren Infos findet Ihr hier.

Neben der Sky-Go-App könnt Ihr den Stream auch über die Sky-Sport-App empfangen. Alle weiteren Infos gibt es hier.

Champions League: Die Achtelfinalauslosung live im STREAM auf DAZN sehen

DAZN bietet ebenfalls eine Übertragung sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM an. Los geht's mit der Übertragung um 12 Uhr.

Der Stream ist auf jedem gängigen mobilen Endgerät und als App auf Eurem Smart-TV empfangbar. Allerdings benötigt Ihr auch hier ein Abo.

DAZN bietet Euch dabei zwei Auswahlmöglichkeiten - das Monats- und das Jahresabo. Mit Letzterem seid Ihr auf den Monat runtergerechnet sogar günstiger unterwegs.

Nachfolgend haben wir die wichtigsten Punkte für Euch zusammengefasst:

Monatsabo 14,99 Euro mtl. + mtl. kündbar Jahresabo einmalig 149,99 Euro (rund 12,50 Euro mtl.)

Alle weiteren Infos rund um DAZN, Anmeldung, Kosten und Programm gibt's hier!

Champions League: Die Achtelfinalauslosung live und kostenlos im STREAM auf uefa.com sehen

Last but not least bietet auch die UEFA selbst einen LIVE-STREAM an - und zwar über uefa.com. Der Zugang ist hierbei kostenlos. Los geht's um 12 Uhr.

Klickt einfach auf diesen Link und gelangt direkt zum Stream!

Champions League, Achtelfinalauslosung: Diese Teams stehen bereits fest

16 Teilnehmer ziehen ins Achtelfinale ein. Vor dem letzten Gruppenspieltag stehen bereits elf Teams fest, fünf sind folglich noch offen. Hier ein Überblick:

Ajax Amsterdam

FC Bayern München

Chelsea

Inter

Juventus

Liverpool

Manchester City

Manchester United

PSG

Real Madrid

Sporting

Dabei sind Ajax, Bayern, Liverpool und die beiden Manchester-Klubs nicht mehr von Rang eins zu verdrängen und stehen als Gruppensieger fest.

Das bedeutet, dass die besagten Teams im Achtelfinale auf Gruppenzweite treffen. Wie der Modus generell funktioniert, erfahrt Ihr als nächstes.

Champions League, Achtelfinalauslosung: So läuft die Runde der letzten 16

16 Teams spielen im Achtelfinale. Die Mathe-Genies unter uns wissen: Es gibt acht Paarungen. Diese bestehen je aus einem Gruppensieger und einem Gruppenzweiten. Wir fassen die wichtigsten Punkte für Euch zusammen:

Die Gruppensieger sind dabei gesetzt

sind dabei Gruppensieger haben im Rückspiel Heimrecht

haben Teams aus einem Verband können im Achtelfinale nicht aufeinandertreffen . Das geht erst ab dem Viertelfinale. Eine Paarung wie ManCity gegen Chelsea ist damit zunächst also nicht möglich

können im Achtelfinale . Das geht erst ab dem Viertelfinale. Eine Paarung wie ManCity gegen Chelsea ist damit zunächst also nicht möglich Teams aus einer Gruppe können ebenfalls nicht aufeinandertreffen

können ebenfalls Die Auswärtstorregel wurde abgeschafft

Steht es nach beiden Spielen (also zweimal 90 Minuten) unentschieden , geht es in die Verlängerung (zweimal 15 Minuten)

(also zweimal 90 Minuten) , geht es in die (zweimal 15 Minuten)

Steht es danach weiterhin remis, geht es ins Elfmeterschießen



Die Anzahl erzielter Auswärtstore spielt dabei keine Rolle

Weitere mögliche Beschränkungen (z.B. politischer Natur) werden bei der Auslosung bekanntgegeben

Champions League, Achtelfinalauslosung: Das ist der weitere CL-Fahrplan

Am Montag, 13. Dezember, werden also zunächst die Achtelfinalpaarungen gelost. Doch wann wird gespielt und wann startet das Viertelfinale?

Wir geben Euch einen terminlichen Überblick über den weiteren Fahrplan in der Königsklasse.

Achtelfinale

Die Hinspiele finden am 15./16. sowie am 22./23. Februar statt

finden am sowie am statt Die Rückspiele finden am 8./9. sowie am 15./16. März statt

Viertelfinale