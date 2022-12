Champions League bis 2027 beim Amazon-Dienst Prime Video

Fans wollen immer wissen, wer in Zukunft die Champions League übertragen wird. Nun gibt es Neuigkeiten von Amazon Prime Video.

Amazon wird ab 2024/25 für weitere drei Spielzeiten die Champions League via Prime Video zeigen. Das bestätigte das Unternehmen.

Prime Video bleibt dementsprechend bis einschließlich 2027 der exklusive Anbieter des Topspiels am Dienstag. Das Paket beinhaltet ab 2024 17 exklusive Live-Spiele.

Während der Vorrunde bis hin zum Halbfinale wird, wenn immer möglich, eine Begegnung mit deutscher Beteiligung übertragen. Zudem werden jeweils die Höhepunkte aller Dienstagsspiele gezeigt. Prime Video strahlt bereits seit der Saison 2021/2022 Live-Partien der Königsklasse in Deutschland aus.

"Wir freuen uns sehr darauf, den Fans in Deutschland auch weiterhin das Topspiel der UEFA Champions League am Dienstag exklusiv bis 2027 anzubieten", sagte Alex Green, Managing Director von Prime Video Sport Europe. Ab 2024/2025 hatte sich der Amazon-Anbieter zuletzt auch Champions-League-Rechte in Großbritannien gesichert.