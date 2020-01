Cesc Fabregas nennt Antonio Conte den härtesten Trainer seiner Karriere

In einem 'Q&A' hat der ehemalige spanische Nationalspieler Cesc Fabregas auf Twitter zahlreiche Fragen seiner Fans beantwortet. Dabei nannte der Profi der unter anderem sein Kindheitsidol, seinen stärksten Gegenspieler und seinen besten Trainer.

Cesc Fabregas über …

… den besten Trainer seiner Laufbahn: "Es ist unmöglich, einen hervorzuheben. Wenger, Mourinho, Aragones, Del Bosque, Tito, Conte, Guardiola. Was ich von all diesen Trainern gelernt habe, ist besser als jeder Trainerlehrgang, den ich in Zukunft machen kann."

… den aktuell besten Spieler der Premier League: "Für mich ist es Mane."

… sein Lieblingstor in der Premier League: "Jedes Tor gegen die Spurs."

… die härteste Liga der Welt: "Die Premier League – mit Abstand."

… die talentiertesten Spieler, mit denen er in seiner Karriere zusammengespielt hat: "Wilshere und Ramsey fallen mir sofort ein."

… das Stadion mit der besten Atmosphäre: "Ich habe es immer geliebt, in San Siro zu spielen."

… die Idole seiner Jugend: "Figo und Guardiola."

… seine härtesten Gegenspieler: "Wahrscheinlich Steven Gerrard. Aber auch Steven Muamba, als er bei Bolton gespielt hat. Er hat mich 95 Minuten in Manndeckung genommen und wäre mir sogar bis auf die Toilette gefolgt, wenn nötig. Trotzdem habe ich in jedem Spiel gegen ihn getroffen."

